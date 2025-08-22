https://ria.ru/20250822/gosduma-2036885758.html

В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД

В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД - РИА Новости, 22.08.2025

В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить ветеранам... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T04:08:00+03:00

2025-08-22T04:08:00+03:00

2025-08-22T04:08:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

яна лантратова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить ветеранам боевых действий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 15 рабочих дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается установить для ветеранов боевых действий дополнительную гарантию в виде ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 15 рабочих дней", - сказано в обращении. В письме отмечается, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, как и все другие работники. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что после службы подавляющее большинство ветеранов боевых действий сталкиваются с посттравматическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональным истощением. "Это подтверждается медицинскими статистическими данными и исследованиями профильных учреждений. Многим нужна психологическая помощь для решения проблемы психоэмоционального выгорания, и для восстановления здоровья обычного 28-дневного отпуска им недостаточно", – сказал политик. Он подчеркнул, что, чтобы вернуться к полноценной жизни "на гражданке", ветеранам требуется длительное время. "Мы предлагаем создать для этого специальные условия и призываем правительство России поддержать нашу инициативу", - добавил Миронов. Лантратова в комментарии РИА Новости отметила, что ветераны боевых действий - это люди, которые прошли через тяжелые испытания, защищали Россию и теперь, когда они вернулись к мирной жизни, необходимо обеспечить им реальную поддержку. "Дополнительные дни отдыха - это время, чтобы пройти курс реабилитации, сходить к врачам, восстановить сон, снизить давление, получить психологическую помощь. Это возможность не просто "выдержать", а вернуться к полноценной жизни. Страна сильна не только армией, но и тем, как она обращается с теми, кто за нее сражался", - заключила глава думского комитета.

https://ria.ru/20250813/proekt-2034970230.html

https://ria.ru/20250801/otpusk-2032739565.html

https://ria.ru/20250722/gosduma-2030659456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф