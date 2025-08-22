Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/gosduma-2036877961.html
В ГД предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк
В ГД предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк - РИА Новости, 22.08.2025
В ГД предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в рассказал РИА Новости о предложении депутатов предоставить семьям с одним ребенком право... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T01:09:00+03:00
2025-08-22T01:09:00+03:00
общество
ярослав нилов
владимир жириновский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в рассказал РИА Новости о предложении депутатов предоставить семьям с одним ребенком право получать налоговый кэшбэк и снизить для них ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до шести процентов. "Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка. Наличие не двух, а одного ребенка должно давать семье право на получение части уплаченного НДФЛ", - сказал Нилов. Политик сообщил, что работу над этой инициативой ведут депутаты Госдумы разных фракций, и потом она будет направлена в правительство для получения заключения, для того чтобы в рамках подготовки проекта бюджета 2026 года оценить возможность её реализации, чтобы большее количество семей с детьми получило семейный налоговый кэшбэк. По словам Нилова, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги - в большинстве случаев - останутся у работодателя, а в рамках же предлагаемой инициативы работодатель будет удерживать и перечислять налог, и возврат денежных средств будет осуществляться непосредственно человеку, что гарантирует, что "деньги точно попадут к работнику". "А дальше необходимо посмотреть в целом, как заработали новые параметры налоговой системы. И в этой парадигме увеличивать размер семейного кэшбэка, доводя его для отдельных категорий нуждающихся семей до 13%, тем самым фактически снижая ту самую ставку до нуля. Вот такой механизм постепенного увеличения возврата более реальный и действенный, и уже частично реализуется", - подчеркнул глава думского комитета. Депутат напомнил, что по поручению Владимира Жириновского был разработан законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, и его Госдума не раз рассматривала, но отклоняла. По словам политика, предлагалось обнулить ставку для тех, кто получает мало, и увеличить ставку для тех, кто получает много. "В прошлом году были приняты налоговые изменения, которые в этом году уже действуют. И как раз это та концепция, которая была ранее внесена в Госдуму. Была увеличена процентная ставка до 22% для тех, кто получает большие доходы. И был найден иной механизм снижения ставки для тех, кто получает мало", - добавил Нилов. Депутат отметил, что со следующего года появится возможность тем семьям, где есть двое и более детей, соответствующим критериям, осуществить "семейный кэшбэк" в размере 7% уплаченного НДФЛ. "То есть ставка для этой категории работников из таких семей будет 6%. Это частичная реализация того, что неоднократно я с коллегами предлагал законодательно закрепить", - уточнил он. По мнению парламентария, таким образом, механизм возврата будет более действенным. "Именно через механизм возврата и нужно добиваться снижения ставки по НДФЛ. Его нужно корректировать через прогрессию, в зависимости от количества детей и через смягчение критериев для тех, кто может рассчитывать на такой семейный, налоговый кэшбэк", - подытожил Нилов.
https://ria.ru/20250820/gosduma-2036411189.html
https://ria.ru/20250818/gosduma-2035963588.html
https://ria.ru/20250808/gosduma-2034095709.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, владимир жириновский, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Владимир Жириновский, Госдума РФ
В ГД предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк

Нилов предложил дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в рассказал РИА Новости о предложении депутатов предоставить семьям с одним ребенком право получать налоговый кэшбэк и снизить для них ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до шести процентов.
"Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка. Наличие не двух, а одного ребенка должно давать семье право на получение части уплаченного НДФЛ", - сказал Нилов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилею брака
20 августа, 01:15
Политик сообщил, что работу над этой инициативой ведут депутаты Госдумы разных фракций, и потом она будет направлена в правительство для получения заключения, для того чтобы в рамках подготовки проекта бюджета 2026 года оценить возможность её реализации, чтобы большее количество семей с детьми получило семейный налоговый кэшбэк.
По словам Нилова, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги - в большинстве случаев - останутся у работодателя, а в рамках же предлагаемой инициативы работодатель будет удерживать и перечислять налог, и возврат денежных средств будет осуществляться непосредственно человеку, что гарантирует, что "деньги точно попадут к работнику".
"А дальше необходимо посмотреть в целом, как заработали новые параметры налоговой системы. И в этой парадигме увеличивать размер семейного кэшбэка, доводя его для отдельных категорий нуждающихся семей до 13%, тем самым фактически снижая ту самую ставку до нуля. Вот такой механизм постепенного увеличения возврата более реальный и действенный, и уже частично реализуется", - подчеркнул глава думского комитета.
Информационные буклеты Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Госдуме рассказали, какие суммы могут удержать при выплате пенсии
18 августа, 02:36
Депутат напомнил, что по поручению Владимира Жириновского был разработан законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, и его Госдума не раз рассматривала, но отклоняла. По словам политика, предлагалось обнулить ставку для тех, кто получает мало, и увеличить ставку для тех, кто получает много.
"В прошлом году были приняты налоговые изменения, которые в этом году уже действуют. И как раз это та концепция, которая была ранее внесена в Госдуму. Была увеличена процентная ставка до 22% для тех, кто получает большие доходы. И был найден иной механизм снижения ставки для тех, кто получает мало", - добавил Нилов.
Депутат отметил, что со следующего года появится возможность тем семьям, где есть двое и более детей, соответствующим критериям, осуществить "семейный кэшбэк" в размере 7% уплаченного НДФЛ.
"То есть ставка для этой категории работников из таких семей будет 6%. Это частичная реализация того, что неоднократно я с коллегами предлагал законодательно закрепить", - уточнил он.
По мнению парламентария, таким образом, механизм возврата будет более действенным.
"Именно через механизм возврата и нужно добиваться снижения ставки по НДФЛ. Его нужно корректировать через прогрессию, в зависимости от количества детей и через смягчение критериев для тех, кто может рассчитывать на такой семейный, налоговый кэшбэк", - подытожил Нилов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребенка
8 августа, 10:58
 
ОбществоЯрослав НиловВладимир ЖириновскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала