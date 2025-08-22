https://ria.ru/20250822/golod-2036968148.html

МИД Израиля назвал доклад ООН о голоде в секторе Газа сфабрикованным

Министерство иностранных дел Израиля в пятницу отвергло доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его "сфабрикованным" и подогнанным под интересы палестинского

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля в пятницу отвергло доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его "сфабрикованным" и подогнанным под интересы палестинского движения ХАМАС.Ранее в пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявило о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает 5 стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC)."IPC только что опубликовала "специально сфабрикованный" доклад, подогнанный под фальшивую кампанию ХАМАС ... Весь документ IPC основан на лжи ХАМАС, отмытой через организации с корыстными интересами. В Газе нет голода", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.В ведомстве отметили, что с начала войны в сектор Газу въехало более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели массовый поток гуманитарной помощи снабдил сектор основными продуктами питания и привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках."Законы спроса и предложения не лгут – IPC лжет", - заявили в МИД.

