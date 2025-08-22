https://ria.ru/20250822/germaniya-2036759464.html

"Пора ускориться". Союзник Киева перешел к людоедству

"Пора ускориться". Союзник Киева перешел к людоедству - РИА Новости, 22.08.2025

"Пора ускориться". Союзник Киева перешел к людоедству

В правительстве ФРГ разгорелся скандал из-за разрастающейся многомиллиардной дыры в бюджете. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) предложила повысить... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:00:00+03:00

2025-08-22T08:02:00+03:00

в мире

германия

европа

бавария

фридрих мерц

маркус зедер

хдс/хсс

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В правительстве ФРГ разгорелся скандал из-за разрастающейся многомиллиардной дыры в бюджете. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) предложила повысить налоги на богатых, а Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) — отобрать пособия у малоимущих. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.Все отнять и поделитьЗаключая коалиционное соглашение, СДПГ и ХДС/ХСС сознательно не трогали некоторые принципиальные, но потенциально конфликтные темы. И вот теперь сложилась непростая ситуация.Проблемы с бюджетом возникли еще при Шольце, а инициативы Мерца, в том числе по борьбе с нелегальной миграцией и укреплению армии, сильно их усугубили. По данным Минфина, которым руководит сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (он еще и вице-канцлер), дефицит — 22 миллиарда евро, и если ничего не предпринять, к 2029-му разрыв между доходами и расходами достигнет 144 миллиардов.В связи с этим Клингбайль в интервью телеканалу ZDF Berlin напомнил о позиции социал-демократов: богатые должны платить обществу. И раскритиковал лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера за обещание не повышать налоги. "Этот господин сам поспособствовал росту дефицита своими проектами", — сказал министр финансов. Речь идет о снижении НДС для ресторанного бизнеса, субсидировании дизельного топлива для сельхозсектора и дополнительных материнских выплатах, которые в общей сложности обошлись в несколько миллиардов.Досталось и министру экономики Катерине Райхе (ХДС), заявившей: немцам следует "работать больше и дольше". Она не видит ничего хорошего в том, чтобы трудиться "две трети своей взрослой жизни, а потом отдыхать на пенсии". Клингбайль указал: с подобными предложениями обычно выступают богачи. Райхе как раз из таких — руководила энергетической компанией Westenergie.В ХДС/ХСС отреагировали резко. В частности, глава канцелярии Мерца Торстен Фрай отметил, что в коалиционном соглашении, под которым подписалась СДПГ, нет ни слова о повышении налогов. Напротив, стороны договорились понизить их для среднего класса и малообеспеченных. Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан вовсе считает, что нужно не повышать налоги, а сокращать социальные пособия. Также в партии предлагали экономить на отоплении жилых домов.Между тем, по подсчетам Немецкого института экономических исследований (НИЭИ), увеличение налога даже на один процент для тех, чьи активы превышают 100 миллионов евро (около 400 тысяч домохозяйств), залатало бы дыры в бюджете до 2027-го.Газ в полТем не менее в ХДС позитивно оценивают первые 100 дней правящей коалиции. Так, глава рабочего крыла партии Деннис Радтке похвалил внешнюю политику однопартийца Мерца, призвав быть поактивнее внутри страны.Споры с СДПГ похоронили многие полезные инициативы ХДС, считает Радтке, поэтому христианским демократам нужно прекратить жаловаться и действовать уверенно, как подобает лидерам. Но мечтать об однопартийном правительстве бессмысленно. "Надо идти на компромиссы и объяснять их. На данный момент достаточно просто обеспечить высокое качество работы", — уверен он.Генсек ХДС Карстен Линнеманн высказался в том же духе: "Этим летом я много думал о настроениях в стране. Следует признаться: они не так хороши, как мы надеялись. <…> Координация между партией, парламентской фракцией и правительством была неудовлетворительной. Однако это не должно нас парализовать. Германия не скатилась в национальный кризис. И наша партия не потеряла ориентиры. <...> Двигатель работает, но пора включить турбонаддув".А социологи говорят другое. Согласно недавнему опросу Insa, 43% немцев считают, что в 2026-м представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) возглавят правительство хотя бы в одной из земель ФРГ, 25% — в нескольких. Причем 40% против запрета на сотрудничество с АдГ. Как известно, в ходе предвыборной кампании Мерц обещал: эффективность его правительства лишит эту партию популярности. Пока ничего подобного не наблюдается.Все впередиБундестаг на летних каникулах, поэтому правящие партии спорят преимущественно в СМИ. Но скоро стартует новый политический сезон. В СДПГ уже предложили изменить коалиционное соглашение, так как в ХДС не выполняют взятые на себя обязательства.Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов не думает, что коалиция развалится — СДПГ и ХДС/ХСС слишком боятся АдГ. Однако скандалы неизбежны, в частности, вокруг пенсионной реформы."СДПГ ищет свою идентичность, чтобы вернуть былую популярность. Налог на сверхбогатых — один из шагов в этом направлении. В ХДС, конечно, против. Впрочем, решать только правящей коалиции, а не всему парламенту. Чем бы ни закончилась эта история, в итоге обе партии заявят, что до конца стояли на своем. В этом году земельных выборов нет, но в следующем подобные сюжеты пригодятся", — рассуждает он в беседе с РИА Новости.По словам эксперта, союз СДПГ и ХДС обусловлен исключительно политической необходимостью, идеологически эти партии несовместимы. Тем не менее нынешние противоречия не грозят правительственным кризисом.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская отмечает, что СДПГ "левеет". "Они выступают за новые льготы для бедных и высокие налоги для богатых. Христианские демократы — за прямо противоположное. И отказаться от этого — значит предать своих избирателей", — пояснила она в разговоре с РИА Новости.В ХДС, конечно, проявляют осторожность, стараясь расширить электоральную базу. Например, льгот хотят лишить только украинских беженцев, что явно понравится сторонникам АдГ.Как бы то ни было, конфликт в правящей коалиции обостряется. И речь идет уже не об идеологии, а о конкретных политических и экономических решениях.

https://ria.ru/20250820/ukraina-2036351602.html

https://ria.ru/20250818/germaniya-2035309081.html

германия

европа

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европа, бавария, фридрих мерц, маркус зедер, хдс/хсс, российская академия наук, мерец, владислав белов