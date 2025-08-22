Рейтинг@Mail.ru
Голод в Газе можно было предотвратить, заявил заместитель генсека ООН
12:23 22.08.2025 (обновлено: 12:58 22.08.2025)
Голод в Газе можно было предотвратить, заявил заместитель генсека ООН
ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Голод в секторе Газа можно было бы предотвратить, если бы не систематическое препятствование Израиля, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер. "Этот голод можно было бы предотвратить, если бы нам разрешили. Но продовольствие скапливается на границах из-за систематического препятствования Израиля. Это голод в нескольких сотнях метров от продовольствия", - сказал Флетчер на брифинге для журналистов в пятницу. По его словам, "некоторые израильские лидеры используют голод как инструмент войны". Накануне генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода, каждый третий ребенок в Газе недоедает. Министерство здравоохранения Газы в четверг сообщило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 271, включая 112 детей. По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействованы до 130 тысяч резервистов. Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.
ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Голод в секторе Газа можно было бы предотвратить, если бы не систематическое препятствование Израиля, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.
"Этот голод можно было бы предотвратить, если бы нам разрешили. Но продовольствие скапливается на границах из-за систематического препятствования Израиля. Это голод в нескольких сотнях метров от продовольствия", - сказал Флетчер на брифинге для журналистов в пятницу.
По его словам, "некоторые израильские лидеры используют голод как инструмент войны".
Накануне генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода, каждый третий ребенок в Газе недоедает.
Министерство здравоохранения Газы в четверг сообщило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 271, включая 112 детей.
По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.
Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействованы до 130 тысяч резервистов.
Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.
