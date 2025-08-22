Гарбузов: ОЭЗ Москвы утроит количество промышленных площадей через 5 лет

https://ria.ru/20250822/garbuzov-2036911959.html

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Промышленная инфраструктура увеличится втрое на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Так, площадь производственных и общественно-деловых пространств превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Они будут включать 25 тысяч рабочих мест."Особая экономическая зона Москвы — один из самых эффективных инструментов поддержки инновационного и наукоемкого бизнеса. На макете, который мы разработали специально для гостей выставки “Та самая Москва”, можно увидеть, как изменится площадка “Печатники” к 2030 году", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что на данный момент там работает свыше 130 высокотехнологичных предприятий, которые при поддержке столицы разрабатывают импортозамещающую продукцию в таких сферах, как фармацевтика, электромобилестроение, медицинское оборудование и новые материалы.Помимо этого, гости "Территории будущего. Москва 2030" на выставке "Та самая Москва" могут посмотреть на товары, которые производятся в московской особой экономической зоне. На промплощадке планируется создать свыше 90 тысяч рабочих мест. Таким образом, ОЭЗ столицы станет одной из крупнейших высокотехнологичных центров в Европе.ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым налоговым режимом, где действует крупный пакет преференций. Предприятия-резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза – до 2%.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в Москве с 1 августа до 14 сентября. В разных частях города гостей ждут тысячи различных мероприятий, они смогут научиться управлять роботами, пообщаться с учеными, окунуться в историю столицы, попробовать свои силы в традиционном и фиджитал-спорте, узнать все о транспорте и инфраструктуре столицы, а также пройти квесты и послушать лекции. Форум состоится в рамках проекта "Лето в Москве" и вновь объединит жителей и гостей столицы всех возрастов.Ранее Гарбузов сообщал, что резидент особой экономической зоны в Москве предприятие "Термико" успешно протестировало на пыле- и водонепроницаемость комплекты термометров серии КТПТР по классу IP68.

