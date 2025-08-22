Рейтинг@Mail.ru
Около 100 участников съехались на молодежный форум в Липецкую область
Липецкая область
 
15:08 22.08.2025
Около 100 участников съехались на молодежный форум в Липецкую область
липецкая область
липецкая область
форум
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Молодежный патриотический форум собрал в Липецкой области около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного федерального округов, а также Республики Беларусь, сообщает пресс-служба липецкого облсовета. Торжественное открытие форума состоялось на новом стадионе "Прометея". В нем принимали участие руководители области, главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, представитель посольства Республики Беларусь Артем Андреев. Форум инициирован спикером Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым. Проводится при поддержке правительства региона и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. "В условия беспрецедентных международных санкций и специальной военной операции нужно оградить нашу молодежь от чуждых нам влияний. Необходимо сообща находить правильные решения, хранить память о наших героических предках", – подчеркнул Сериков. Программа первого дня была насыщенной. Участники посмотрели выставку в рамках парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы", поиграли в военно-патриотическую игру "Зарница", затем форум продолжился тематическими лекциями. Перед молодыми парламентариями выступали с спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков, представители Ростовской области и Краснодарского края и Ответственный секретарь Совета молодежных парламентов ЦФО Татьяна Некрасова. Центральным событием форума стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Петр Толканев, отметивший в этом году свой вековой юбилей. А также участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в возрождающемся лагере "Прометей". Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
липецкая область
Новости
липецкая область, форум
Липецкая область, Липецкая область, Форум
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Молодежный патриотический форум собрал в Липецкой области около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного федерального округов, а также Республики Беларусь, сообщает пресс-служба липецкого облсовета.
Торжественное открытие форума состоялось на новом стадионе "Прометея". В нем принимали участие руководители области, главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, представитель посольства Республики Беларусь Артем Андреев.
Форум инициирован спикером Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым. Проводится при поддержке правительства региона и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.
"В условия беспрецедентных международных санкций и специальной военной операции нужно оградить нашу молодежь от чуждых нам влияний. Необходимо сообща находить правильные решения, хранить память о наших героических предках", – подчеркнул Сериков.
Программа первого дня была насыщенной. Участники посмотрели выставку в рамках парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы", поиграли в военно-патриотическую игру "Зарница", затем форум продолжился тематическими лекциями. Перед молодыми парламентариями выступали с спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков, представители Ростовской области и Краснодарского края и Ответственный секретарь Совета молодежных парламентов ЦФО Татьяна Некрасова.
Центральным событием форума стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Петр Толканев, отметивший в этом году свой вековой юбилей. А также участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в возрождающемся лагере "Прометей".
Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Липецкая область
 
 
