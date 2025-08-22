https://ria.ru/20250822/flag-2037057527.html
День Государственного флага России в странах мира
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.