Рейтинг@Mail.ru
День Государственного флага России в странах мира - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/flag-2037057527.html
День Государственного флага России в странах мира
День Государственного флага России в странах мира - РИА Новости, 22.08.2025
День Государственного флага России в странах мира
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T19:33:00+03:00
2025-08-22T19:33:00+03:00
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037041344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96579cbb066824f51063ae66244f1234.jpg
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
День Государственного флага России в странах мира
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.
2025-08-22T19:33
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037041344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec18b1b280df77cdd4c7733cf72c83df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, видео
Видео
День Государственного флага России в странах мира
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.
2025-08-22T19:33
true
PT2M00S

День Государственного флага России в странах мира

Читать ria.ru в
Дзен
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Во многих городах России проходят масштабные торжества: спортивные турниры, автопробеги, концерты. В честь триколора состоялись мероприятия и за рубежом.
 
Видео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала