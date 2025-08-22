https://ria.ru/20250822/festival-2036945319.html

Подмосковной фестиваль "Яблоки в Коломне" пройдет на 10 площадках

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Садово-книжный фестиваль "Яблоки в Коломне" развернется на 10 площадках в подмосковном городе, на книжном маркете будут представлены книги от более чем 35 ведущих российских издательств, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль откроется 6 сентября. Каждый год мероприятие выбирает новую тему. Тема этого года – "День рассказывания историй о летних путешествиях". Гостям предложат услышать истории о впечатлениях, воспоминаниях и встречах из поездок и поделиться своими. Так, на главной сцене в сквере имени Зайцева будет работать открытая литературная студия. С 10:30 до 20:00 на площадке будут выступать писатели и блогеры, пройдут лекции и дискуссии, музыкальные программы и театральные постановки. Завершит вечер камерный спектакль "Хочу на дачу!" от театра МОСТ. Павильон "Другие Коломны" на площадке музея-резиденции "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие" будет работать с 11:00 до 18:00. Для гостей подготовлены встречи с арт-резидентами музея разных лет, которые поделятся идеями для создания новых форм выражения и откроют новые грани искусства и города. Также местные жители и гости города смогут посетить книжный павильон в сквере имени Зайцева с 10:30 до 18:00. На этой площадке соберутся ведущие издательства России. Здесь будут представлены книжные новинки, пройдут встречи с авторами, а для детей будут организованы мастер-классы по рисованию, созданию открыток и коллажей. В Садовом павильоне в сквере имени Зайцева (открытие в 12:00) запланированы следующие мероприятия: лекция о том, как коломенская пастила была представлена в Париже во второй половине XIX века, мастер-класс с дегустацией, беседа о садовой теме в произведениях Куприна, а также рассказ о связи Льюиса Кэрролла с Коломной. Также запланирована лекция доктора университета Перуджи и президента итальянского фонда "Садовая археология" Изабеллы Далла Раджионе. Она расскажет о своем исследовании садов писателей и художников России и представит планы нового исследовательского проекта, связанного с Коломной. Павильон Фонда друзей Коломны будет открыт с 10:30 до 18:00. В программе — дискуссия о роли личного участия в изменении городской среды. Также фонд организует тематическую прогулку, посвященную историческим практикам меценатства XIX – начала XX века. Маршрут прогулки включает посещение территории будущего музея "Свечной завод братьев Сурановых" — одного из текущих проектов фонда. Участникам представят концепцию воссоздания производства и музейного пространства. В рамках мероприятия можно будет принять участие в создании арт-объекта, который будет использован во временном оформлении площадки реставрационных работ. Городской обед во дворе музея-резиденции "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие" будет включать программу с рассказами. Майя Панфилова выступит с лекцией о развитии парашютного спорта в Коломне, Елизавета Трусевич проведет кинопутешествие по Сибири вместе с Крисом Маркером, а писательница Лера Макарова расскажет о работе литературных резиденций в разных регионах России. Слоуфуд-маркет в сквере имени Зайцева будет работать с 11:00 до 18:00. В ассортименте: локальная продукция (пастила, калачи, варенье) и товары из других регионов (фермерские сыры, чай, зарайская баранка). В программе также экскурсия "Черный бриллиант" о Коломне Бориса Пильняка в 12:00 и 14:00, концерт барочной музыки клавесинистки Веры Воронежской с 14:00 до 15:00 в Саду коломенской пастильницы, а также профессиональная дискуссия "Библиотеки наследия" о путешествиях как ресурсе для исследований с 11:00 до 14:00 на той же площадке. Подробная программа размещена на официальном сайте фестиваля.

