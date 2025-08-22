https://ria.ru/20250822/festival-2036560691.html

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 22.08.2025

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.Фестиваль "Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента Российской Федерации под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков. Фестиваль проводится при поддержке Минобороны России, МИД России и правительства Москвы в лице департамента культуры столицы.Основная идея фестиваля — постоянный межкультурный диалог, строящийся на принципах партнерства, добрососедства, взаимоуважения, где не имеют значения национальность и вероисповедание.Впервые в России показательные выступления подразделений почетной охраны глав государств в сопровождении знаменитых военных оркестров состоялись 2 сентября 2006 года на Поклонной горе во время празднования Дня города Москвы.В мероприятии приняли участие Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и Рота почетного караула Республиканской Гвардии Казахстана. Дефиле сопровождали выступления известных военных оркестров России: Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля, Центрального оркестра Министерства обороны РФ, Оркестра Московского военно-музыкального училища, Оркестра Штаба Московского военного округа.В качестве почетных гостей на праздник прибыли представители высшего командного состава и военные атташе посольств Франции, Норвегии, Дании, Германии и другие.На мероприятии присутствовало свыше пятидесяти тысяч зрителей.Впервые в современном виде фестиваль состоялся в сентябре 2007 года, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория составила семь тысяч человек.Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль получил в 2009 году. Название фестиваля связано со Спасской башней неспроста. Башня получила свое название в 1658 году в честь иконы Спаса Смоленского, установленной над ее воротами. Здесь, у парадных ворот Московского Кремля, встречали иностранных дипломатов все правители России, начиная с царя Михаила Федоровича.С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы.С 2019 года фестиваль входит в Азиатскую конфедерацию марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation). Для каждого фестиваля заблаговременно определяется тематическая доминанта — масштабное событие или этап отечественной истории (годовщина победы российского оружия, знаковое событие становления государства и проч.). И этой доминанте подчинены не только режиссерский сценарий, но и подбор музыкальных произведений для выступлений участников и сводного оркестра.Например, в 2009 году фестиваль "Спасская башня" был посвящен 300-летию победы русских войск над шведской армией под Полтавой.В 2010 году – 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2011 году – 300-летию создания Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, в 2012 году – 200-летию победы российской армии в Отечественной войне 1812 года, в 2014 году – столетию начала Первой мировой войны, в 2015 году – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.В 2020 году фестиваль был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако в связи с пандемией коронавируса был отменен.Единственное показательное выступление участников фестиваля состоялось 6 сентября 2020 года на площади перед Главным храмом Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".В концерте участвовали оркестры Минобороны, Военно-морского флота, почетного караула, Воздушно-десантных войск, МЧС. Одним из участников стал ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны. Иностранные коллективы в фестивале не участвовали, однако в эфире прозвучали видеообращения из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии, Таиланда и Китая.Фестиваль "Спасская башня" представляет собой серию ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых — театрализованно-музыкальное действо, состоящее из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра.Участники фестиваля – лучшие российские и зарубежные военные оркестры, подразделения почетной охраны глав государств, яркие и аутентичные фольклорные коллективы. Каждый участник своим выступлением старается рассказать о традициях, истории, достижениях своей страны, а также удивить и поразить зрителей исполнительским мастерством, сценарными находками, новыми или неожиданными интерпретациями уже известных произведений.За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили представители 59 стран, а зрителями вечерних представлений на Красной площади стали более 900 000 человек.В рамках фестиваля "Спасская башня" организуются дополнительные программы.С 2013 года проводится фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям", где лучшие юные исполнители со всей России получают бесценный опыт выступления на самой престижной площадке страны в присутствии сотен соотечественников и зарубежных гостей.С 2017 года проводится программа "Военные оркестры в парках", которая представляет собой серию концертов военных оркестров силовых ведомств Российской Федерации, проводимых в выходные и праздничные дни на открытых площадках: скверах, парках, площадях и прочих зонах отдыха.Первым музыкальным руководителем фестиваля в 2007-2016 годах был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (1952-2016). В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, генерал-майор Тимофей Маякин. В 2025 году международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.В фестивале примут участие Президентский оркестр, Рота специального караула Президентского полка, Центральный военный оркестр Минобороны, Центральный оркестр ВМФ, Военный Образцовый оркестр Почетного караула, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны, сводный оркестр Воздушно-десантных войск, расчет почетного караула Рязанского воздушно-десантного училища, Центральный пограничный ансамбль, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии, сводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии, оркестр Центральной войсковой комендатуры национальной гвардии, рота почетного караула Центральной войсковой комендатуры национальной гвардии, сводный оркестр МЧС России.В числе иностранных участников – оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, оркестр почетного караула Минской военной комендатуры, оркестр Вооруженных сил Зимбабве, Президентский оркестр Буркина-Фасо, ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия), Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан, Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии, оркестр Полицейской академии Шарджи (ОАЭ), оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской, марширующий оркестр Национальных сил обороны Эфиопии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

