Самарский губернатор передал дроны на передовую и наградил бойцов спецназа - РИА Новости, 22.08.2025
13:54 22.08.2025
Самарский губернатор передал дроны на передовую и наградил бойцов спецназа
Самарский губернатор передал дроны на передовую и наградил бойцов спецназа - РИА Новости, 22.08.2025
Самарский губернатор передал дроны на передовую и наградил бойцов спецназа
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День государственного флага России передал дроны в зону СВО и наградил отличившихся бойцов спецназа, сообщили... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:54:00+03:00
2025-08-22T13:54:00+03:00
вячеслав федорищев
самарская область
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День государственного флага России передал дроны в зону СВО и наградил отличившихся бойцов спецназа, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В пятницу, в День государственного флага России, глава Самарской области посетил соединение спецназа Центрального военного округа. Федорищев поздравил военнослужащих с праздником и вручил отличившимся бойцам государственные награды. Военнослужащие принимают участие в СВО с февраля 2022 года, за успешное выполнение задач в 2023 году соединение награждено орденом Кутузова. "Губернатор вручил бойцам награды, которые присуждены указами президента РФ: ефрейтор и рядовой награждены орденом Мужества, трое рядовых - медалью "За отвагу", один ефрейтор — медалью "За храбрость" II степени. Приказами министра обороны РФ за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества один член соединения удостоен медали "За укрепление боевого содружества", - сообщили в областном правительстве. Также за отличия, проявленные в ходе проведения СВО, один боец награжден медалью "Участнику специальной военной операции". Кроме того, Федорищев направил для военнослужащих на передовой гуманитарную помощь от Самарской области - 20 квадрокоптеров Mavic 3Т. "Прошу всех, кто сегодня уезжает по нашему поручению на линию боевого соприкосновения, передавать нашим ребятам только самые добрые слова - от наших семей, от их семей, которые их ждут, от самарцев, всех, кто искренне переживает за нашу страну. Низкий поклон от нас, они наши герои, мы ждем, когда все вернутся с победой, уверен, это будет скоро", - сказал глава региона. В завершение торжественной части губернатор возложил цветы к памятнику воинам-разведчикам на территории соединения. Затем Федорищев провел встречу с руководством воинской части.
самарская область
вячеслав федорищев, самарская область
Вячеслав Федорищев, Самарская область
Самарский губернатор передал дроны на передовую и наградил бойцов спецназа

Федорищев передал дроны на передовую и наградил бойцов спецназа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День государственного флага России передал дроны в зону СВО и наградил отличившихся бойцов спецназа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В пятницу, в День государственного флага России, глава Самарской области посетил соединение спецназа Центрального военного округа. Федорищев поздравил военнослужащих с праздником и вручил отличившимся бойцам государственные награды. Военнослужащие принимают участие в СВО с февраля 2022 года, за успешное выполнение задач в 2023 году соединение награждено орденом Кутузова.
"Губернатор вручил бойцам награды, которые присуждены указами президента РФ: ефрейтор и рядовой награждены орденом Мужества, трое рядовых - медалью "За отвагу", один ефрейтор — медалью "За храбрость" II степени. Приказами министра обороны РФ за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества один член соединения удостоен медали "За укрепление боевого содружества", - сообщили в областном правительстве.
Также за отличия, проявленные в ходе проведения СВО, один боец награжден медалью "Участнику специальной военной операции".
Кроме того, Федорищев направил для военнослужащих на передовой гуманитарную помощь от Самарской области - 20 квадрокоптеров Mavic 3Т. "Прошу всех, кто сегодня уезжает по нашему поручению на линию боевого соприкосновения, передавать нашим ребятам только самые добрые слова - от наших семей, от их семей, которые их ждут, от самарцев, всех, кто искренне переживает за нашу страну. Низкий поклон от нас, они наши герои, мы ждем, когда все вернутся с победой, уверен, это будет скоро", - сказал глава региона.
В завершение торжественной части губернатор возложил цветы к памятнику воинам-разведчикам на территории соединения. Затем Федорищев провел встречу с руководством воинской части.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Губернатор Самарской области запустил официальный канал в мессенджере Max
Вчера, 12:16
 
Вячеслав Федорищев Самарская область
 
 
