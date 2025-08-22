https://ria.ru/20250822/fedorischev-2036951744.html

Губернатор Самарской области запустил официальный канал в мессенджере Max

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев завел свой официальный канал в мессенджере Max, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер Max. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в Max свой канал. Присоединяйтесь!" – написал Федорищев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-канале. Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении, отметили в правительстве региона. В новом канале жители будут узнавать о ключевых событиях, результатах работы правительства, планах по социально-экономическому развитию области. Новый российский мессенджер Max, объединяющий общение, государственные сервисы и мини-приложения, разработан холдингом VK. Его бета-версия стала доступна публике весной 2025 года. Запуск Max обусловлен необходимостью создания безопасной альтернативы иностранным мессенджерам. Сейчас в российском мессенджере зарегистрировано 18 миллионов пользователей.

