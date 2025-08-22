https://ria.ru/20250822/evdokimov-2037005077.html
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С белорусским певцом, заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым простятся в Минске, заявила РИА Новости его вдова."Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени", — рассказала она.Собеседница агентства уточнила, что исполнитель долгое время боролся с тяжелым заболеванием — у него был рак легкого. Также она поблагодарила поклонников за внимание и поддержку.О смерти артиста утром в пятницу сообщила РИА Новости его директор Наталья Тарабан.Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). В 1975-м стал вокалистом Минской филармонии. В 80-е начал появляться на советской телевизионной эстраде с циклом песен "Память", исполнял такие композиции, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя"
