Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:47 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/evdokimov-2037005077.html
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске - РИА Новости, 22.08.2025
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске
С белорусским певцом, заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым простятся в Минске, заявила РИА Новости его вдова. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:47:00+03:00
2025-08-22T15:47:00+03:00
культура
минск
россия
ровно
белоруссия
певец ярослав евдокимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036980341_0:99:1200:775_1920x0_80_0_0_30c6d993b9dc2b10bb7f1be594efca0a.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С белорусским певцом, заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым простятся в Минске, заявила РИА Новости его вдова."Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени", — рассказала она.Собеседница агентства уточнила, что исполнитель долгое время боролся с тяжелым заболеванием — у него был рак легкого. Также она поблагодарила поклонников за внимание и поддержку.О смерти артиста утром в пятницу сообщила РИА Новости его директор Наталья Тарабан.Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). В 1975-м стал вокалистом Минской филармонии. В 80-е начал появляться на советской телевизионной эстраде с циклом песен "Память", исполнял такие композиции, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя"
минск
россия
ровно
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036980341_14:0:1081:800_1920x0_80_0_0_91fd9bf977a2ee831044951f80334e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, россия, ровно, белоруссия, певец ярослав евдокимов
Культура, Минск, Россия, Ровно, Белоруссия, Певец Ярослав Евдокимов
Прощание с Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске

С исполнителем хита "Фантазер" Евдокимовым простятся в Минске

CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich / Ярослав Евдокимов в ЦКиОМ СеверодвинскаПевец Ярослав Евдокимов
Певец Ярослав Евдокимов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich / Ярослав Евдокимов в ЦКиОМ Северодвинска
Певец Ярослав Евдокимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С белорусским певцом, заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым простятся в Минске, заявила РИА Новости его вдова.
"Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени", — рассказала она.
Собеседница агентства уточнила, что исполнитель долгое время боролся с тяжелым заболеванием — у него был рак легкого. Также она поблагодарила поклонников за внимание и поддержку.
О смерти артиста утром в пятницу сообщила РИА Новости его директор Наталья Тарабан.
Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). В 1975-м стал вокалистом Минской филармонии. В 80-е начал появляться на советской телевизионной эстраде с циклом песен "Память", исполнял такие композиции, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя"
 
КультураМинскРоссияРовноБелоруссияПевец Ярослав Евдокимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала