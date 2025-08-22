Новый облик мировой энергетики

https://ria.ru/20250822/energetika-2036681904.html

Один из авторитетных ученых современности, сторонник реалистичного подхода к переходу на новые источники энергии Вацлав Смил сказал: "Энергия — это универсальная валюта. Без ее трансформации в какой-либо форме невозможны никакие свершения". Именно поэтому современные общества с высоким уровнем потребления энергии предпочитают использовать ресурсы с наивысшей полезной энергоотдачей, в первую очередь — ископаемое топливо. Энергия и прогресс неотделимы друг от друга. На всем протяжении истории чем выше человек поднимался по лестнице прогресса, тем больше энергии ему требовалось.После 50-летнего опыта печатания ничем не обеспеченного доллара и накопленных долгов (в США стоимость финансовых активов в пять раз превышает ВВП) становится очевидным, что энергия это универсальная валюта и в мире будет формироваться то, что можно назвать геоэнергетикой, — в противовес традиционной геополитике, хотя и в ней в XX веке всегда присутствовала существенная энергетическая составляющая.Собственно, в этом смысл энергетической революции Дональда Трампа, который отбросил все иллюзии западного истеблишмента по поводу раздутых перспектив зеленой энергетики и встал на почву здравого смысла. Кстати, последнее включает в себя и принцип энергетической независимости как один из ключевых факторов нового прочтения понятия "сверхдержава". Достаточно вспомнить презрительные определения России как "бензоколонки", но теперь вдруг все ресурсы стали иметь значение. Они не должны быть дешевыми, что было бы безответственно по отношению к будущим поколениям. И это — единственное, в чем можно согласиться с адептами зеленой экономики.Ключевой фактор геоэнергетики — это прогнозируемый рост спроса на энергию, прежде всего электроэнергию, как следствие формирования нового технологического уклада. Уже очевидно, что он будет энергозатратным. Речь о таких новациях, как центры обработки данных, искусственный интеллект, криптовалюта и роботизация. На этих столпах будет строиться новая экономика, и здесь потребление энергии идет темпами, которые на порядки превосходят то, что обещают возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Яркий пример "реалполитики" в энергетике дает сравнение США и Евросоюза, закосневшего в своей догме. Сейчас стоимость энергии в Америке в пять раз ниже, чем в Европе. Конечно, ЕС оказался наиболее пострадавшей стороной в нынешнем конфликте Запада с Россией на Украине, из которого Трамп намерен выйти. Не исключено, что в этом перераспределении удельного экономического веса в кругу западных стран историки откроют один из смыслов украинской авантюры администрации Байдена.Текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, обусловленного многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками. Рост потребления электроэнергии будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанным на новых технологиях. Процесс запущен. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, а 20 лет назад было наоборот. Тот, кто сможет на практике принять участие в формировании нового облика энергетики, получит возможность опережающего экономического и технологического роста.Цифровая революция потребует значительного количества электроэнергииЦифровая революция с применением искусственного интеллекта (ИИ) и работой с большими данными должна стать основой роста производительности труда.По оценке экспертов, широкомасштабное внедрение высоких технологий позволит увеличить производительность труда на полтора процентных пункта для развитых стран и на один процентный пункт для развивающихся стран в течение десяти лет.Однако развитие высоких технологий требует значительного объема природных ресурсов, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это, в свою очередь, означает многократный рост потребления энергии.Вне всякого сомнения, одной из основных движущих сил новой технологической революции является энергетический сектор. Использование искусственного интеллекта на базе крупных центров обработки данных представляет собой высокоэнергоемкий процесс. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сегодня потребности в электроэнергии одного ЦОД (центра обработки данных) мощностью 100 мегаватт сопоставимы с потреблением ста тысяч домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз.Такие центры внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. По прогнозам, к 2030 году потребление ими электроэнергии более чем удвоится и достигнет одной тысячи тераватт-часов, что сопоставимо с текущим потреблением Японии.Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши.Цифровая революция открывает новую эру и в развитии нефтегазовой отрасли, в том числе повлияет на разведку, добычу, переработку нефти, хранение данных и кибербезопасность отрасли. По экспертным оценкам, рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году.В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год в следующие пять лет.Развивающиеся страны — ключевой фактор роста потребления энергииЕще одним ключевым драйвером потребления энергии становятся развивающиеся страны. Одна из главных причин этого — демография. Ожидается, что в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно вырастет на 1,4 миллиарда человек, что обеспечит практически весь прирост населения мира.Урбанизация — также важный фактор роста спроса на энергию. И здесь основные изменения происходят в странах Азии и Африки. По оценке МЭА, в ближайшие 25 лет число горожан в них увеличится более чем на 1,6 миллиарда человек.К 2050 году при потреблении энергии населением Африки, Индии и Юго-Восточной Азии на сегодняшнем уровне населения Китая совокупное дополнительное потребление составит около 50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это равно четверти мирового спроса на энергию на сегодняшний день.Рост потребления электроэнергии — это ключевой вызов. Уже в этом году инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо. Действительно, за последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам МЭА, выработка электроэнергии должна практически удвоиться. Наибольший вклад в этот рост также внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обеспечат 60% прироста потребления.Особенно ярко этот процесс виден на примере Индии, где пиковая нагрузка на энергосистему выросла почти на 70% за последние десять лет.Новая энергетика — синтез традиционных и альтернативных источниковПоиск новых источников энергии никогда не прекращался. Уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода. Однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее одного процента от всех производимых объемов. По оценке экспертов, внедрение зеленого водородного топлива обойдется примерно в десять триллионов долларов к 2050 году.При этом его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом. Производство водорода более дешевым способом не позволяет снизить углеродный след. Так, по данным МЭА, выбросы при производстве так называемого серого водорода превышают выбросы, возникающие при полном цикле производства и использования бензина.В области хранения энергии также идет активная работа. Появляются альтернативные типы аккумуляторов, которые уже сейчас предлагают определенные преимущества, однако еще не готовы для широкого внедрения. Например, натрийионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладает более высокой производительностью в условиях низких температур, однако в разы уступает существующим литийионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации. До полноценного внедрения всех этих технологий еще очень далеко. Поэтому сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников.В начале прошлого столетия была сформулирована идея термоядерного синтеза. В теории термоядерный синтез способен генерировать почти в четыре миллиона раз больше энергии, чем сжигание нефти или угля. Однако для поддержания управляемой термоядерной реакции и устойчивого получения энергии все еще необходимо усовершенствовать методы удержания плазмы, обеспечения ее стабильности, а также повышения КПД. Над этим работают российские ученые.Тем не менее на фоне роста потребления все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение. Это хорошо иллюстрирует цена уранового топлива, выросшая за последние семь лет более чем в три раза.Еще несколько лет назад атомная энергетика на Западе находилась в глубоком кризисе. Однако за последние пять лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли 70 миллиардов долларов.Россия обладает многолетним опытом строительства атомных электростанций. Стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского Эй-Пи 1000. Сегодня такие реакторы уже работают в России и планируются к вводу в эксплуатацию в дружественных странах.Особое значение имеет обеспеченность ресурсной базой. Сегодня всего семь стран, включая Российскую Федерацию, контролируют более 90% мирового производства уранового топлива и около 70% мировых запасов урана.Россия сегодня — единственная в мире страна, обладающая компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи урана до утилизации ядерного топлива. Всего по российским технологиям в мире построено 80 атомных реакторов. Единственная в мире плавучая атомная станция малой мощности введена в эксплуатацию в России. На сегодняшний день в нашей стране находятся на стадии строительства четыре атомные электростанции.Также в стране уже десять лет успешно эксплуатируется ядерный реактор с натриевым теплоносителем, относящийся к категории реакторов на быстрых нейтронах БН-800. На стадии строительства находится еще один реактор на быстрых нейтронах последнего поколения БН-1200.В реакторах такого типа заложены самые совершенные технические решения, в том числе укрупнение топливовыделяющих элементов, применение уран-плутониевого смешанного топлива, а также новых конструкционных сталей с повышенной радиационной стойкостью, которые обеспечивают более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность. В частности, КПД выработки электроэнергии повышается на 20-25% даже без учета значительно более высокой эффективности использования топлива.Ожидается, что инвестиции в атомную сферу продолжат расти. По прогнозу МЭА, к 2050 году установленная мощность атомной генерации в мире вырастет почти на 60% и достигнет 650 ГВт.Повышенное внимание инвесторов сегодня привлекают к себе новые технологии, такие как малые модульные реакторы. Притом что такие реакторы более мобильны, их внедрение также требует инвестиций в развитие энергосетей. Помимо этого, отдельное внимание стоит уделить вопросам их безопасности и защищенности от террористических угроз. Недавно компания "Роллс-Ройс" выиграла тендер на сооружение таких реакторов в Великобритании. Эксперты отмечают, что эти реакторы имеют ряд особенностей. Предлагаемые реакторы меньшей мощности будут требовать не меньше усилий и затрат, в том числе связанных с утилизацией топлива и обеспечением безопасности, чем существующие реакторы большей мощности.И наконец, атомная энергетика — это в любом случае технологии двойного назначения. Вопросу нераспространения ядерного оружия должно уделяться самое пристальное внимание. Необходимо понимать, хотим ли мы дальнейшего расширения ядерного клуба.Зеленый энергопереход — тупикЗа последние десять лет совокупные расходы на энергопереход достигли десяти триллионов долларов. За этот же период доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась всего на четыре процентных пункта, до шести процентов. По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более двух триллионов долларов в развитие так называемой чистой энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления.Уже сейчас становится понятно, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более 180 триллионов долларов вложений.Важно отметить, что всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись ее возможности. Это было связано с тем, что новый источник энергии, как правило, обладал более высокой плотностью энергетического потока.Капица доказал, что плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь (135,1 Вт/м2), нефть (195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2), а также атомная энергия (241 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2). Таким образом, концепция "чистого нуля" фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс. Однако у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость. Как метко выразился один из классиков французской литературы: "Красный нос — признак постоянства характера".Очевидно, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются. По оценке МЭА, глобальные вложения в развитие энергосетей в два с половиной раза отстают от инвестиций в генерацию.Исторически переход на новые виды топлива никогда не приводил к полному отказу от существующих источников энергии. Напротив, результатом его являлся рост межтопливной конкуренции, основанный на принципе наибольшей эффективности. Так, уголь по-прежнему остается крупнейшим источником электроэнергии в мире и вторым крупнейшим источником энергии с долей 25% в мировом энергобалансе. Мировой спрос на этот вид топлива в прошлом году поставил новый рекорд в 8,8 миллиарда тонн, а международные агентства в очередной раз были вынуждены пересмотреть ожидания по пику спроса на него.С момента подписания Киотского протокола в 1997 году потребление угля в мире выросло на 75%. А после заключения Парижского соглашения в 2015 году оно увеличилось почти на 15%.Уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор.Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы. Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайцев, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии.На сегодняшний день эта страна стала признанным мировым лидером в возобновляемой энергетике. В последние годы именно в Китае вводится наибольший объем новых мощностей возобновляемых источников энергии и находятся более 70% мировых мощностей по производству оборудования для зеленой экономики. Это касается всей цепочки создания стоимости: от критически важных минералов до производства высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов в западных странах.Стремясь обеспечить надежную работу энергосистемы, Китай также наращивает инвестиции в сопутствующую энергетическую инфраструктуру: инвестиции в энергосети увеличились на 15% в прошлом году, а в этом году темпы их роста могут удвоиться. А инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли 11 миллиардов долларов. На сегодняшний день общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей.При этом Китай никогда не отказывался от ископаемого топлива. За последние пять лет эта страна опередила весь остальной мир по объему ввода новых мощностей угольной генерации. Сегодня доля угля в производстве электроэнергии в Китае составляет почти 60%. Только в прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 ГВт новой угольной генерации — максимальное значение за последние десять лет, что должно усилить роль угля в энергосистеме.Усилия Китая по укреплению собственной энергобезопасности вызывают шквал критики, часто замаскированной под заботу об экологии. Как метко заметил еще две с половиной тысячи лет назад выдающийся китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы: "Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны".Новая энергетическая стратегия Китая особенно четко прослеживается на примере электромобилей. Рост их продаж привел к значительному замедлению спроса на моторное топливо в прошлом году. Продолжение этой тенденции может оказать существенное реверсивное влияние на баланс нефтяного рынка.Немаловажной частью стратегии Китая по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо и химическую продукцию. В развитие этой отрасли китайские компании вкладывают миллиарды долларов. По мнению экспертов, уже сегодня в Китае 40 миллионов тонн угля направляется на производство синтетического топлива и более 260 миллионов тонн — на производство метанола и аммиака."Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса "Джи-Ти-Эл". Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре. Результат проделанной работы — синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы.Индия, от которой многие сегодня ожидают взрывного роста спроса на энергию, находится на пороге выбора своей модели энергопотребления. В этой стране также наблюдается рост интереса к угольной и атомной генерации. Так, например, уже в этом году планируется возобновить работу более 30 угольных шахт и запустить еще пять новых проектов по добыче угля. Индия также строит шесть новых атомных реакторов.Согласно планам Министерства энергетики, в Индии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию к 2032 году будет построено как минимум 80 ГВт дополнительных угольных мощностей, что соответствует росту более чем на треть с текущих 218 ГВт и потребует порядка 80 миллиардов долларов инвестиций. Эти новые мощности обеспечат около четверти прогнозируемого прироста спроса на электроэнергию в Индии.В США, где потребление электроэнергии вновь перешло к росту после десятилетия стагнации, новая администрация уже пересматривает энергетическую стратегию в пользу традиционных источников.Так, президент Трамп подписал ряд указов, направленных на возрождение угольной промышленности. Одновременно с ослаблением регулирования Минэнерго США повысило прогноз по американской добыче угля в этом году на шесть процентов.Отмена субсидий для зеленой энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике. Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в четыре раза выше, чем в США.Энергетическая политика, изначально заявленная новой администрацией США, была многообещающей. Тарифные войны привели к падению цен на нефть, при этом налоги для нефтяной отрасли остаются на прежнем уровне, а процентные ставки не снижаются. На этом фоне число активных буровых установок за апрель — май упало на девять процентов, до 439, и остановился рост добычи нефти. Менее чем за год Минэнерго США снизило свой прогноз по добыче нефти в Соединенных Штатах к концу 2025 года на 400 тысяч баррелей в сутки.Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции. По последней оценке МЭА, в этом году впервые за пять лет глобальные вложения в разведку и добычу нефти снизятся на шесть процентов, в США падение составит около десяти процентов.Заявленное ОПЕК+ увеличение производства с мая этого года в три раза превышает первоначальный план альянса. Помимо этого, весь прирост добычи ОПЕК+ может быть сдвинут на год раньше плана. Принятое лидерами ОПЕК решение о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и с точки зрения рынка оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неспадающей геополитической неопределенности.Несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может. Мировые запасы черного золота сейчас находятся на минимальном уровне за последние пять лет.По данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти более чем на 20 миллиардов евро, став таким образом четвертым по объему покупателем.Кстати, импорт российских темных нефтепродуктов после начала санкционных ограничений позволяет Саудовской Аравии эффективно удовлетворять потребности своей энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспорта нефти. Объем мазута и вакуумного газойля, поставленный в эту страну из России за последние 12 месяцев, более чем в шесть раз превысил объем поставок четырехлетней давности.Аналогичный подход используют сегодня и индийские переработчики. Индия, второй по величине покупатель российской нефти, за последние три года практически удвоила экспорт нефтепродуктов в Европу.Помимо интереса государств, необходимо учитывать и интересы акционеров. Низкие цены на нефть в текущем периоде не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций. Если крупные нефтяные компании сохранят выплаты акционерам, то уже в текущем году им придется практически полностью отказаться от инвестиций либо значительно нарастить долг.Падение цен уже начало отражаться на крупных игроках. Так, "Би Пи" и "Шеврон" сократят объем выкупа акций почти на 60% и 30% соответственно, а "Арамко" приходится наращивать долг для того, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды.Без России, Венесуэлы и Ирана глобальная энергетическая безопасность невозможнаРоссия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность. На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики.Реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%.В последние три с лишним года российская экономика находится в условиях беспрецедентного санкционного давления. Однако, вопреки многочисленным негативным прогнозам, в течение этого периода она смогла утвердить свою жизнеспособность. В последние два года темпы роста ВВП России превысили среднемировые показатели.В целом нельзя отрицать эволюционного — пока отнюдь не революционного — развития мировой энергетики. Это будет прагматичный синтез традиционных и альтернативных источников. Важнейшую роль будут играть национальные энергетические стратегии. У России в этом вопросе неплохие стартовые позиции практически по всем пунктам — на них и будет строиться энергетическое будущее страны. Может, тогда будет недалеко и до твердого рубля образца 1913 года, что на новой технологической основе замкнет более чем вековой цикл нашего развития.Примечание: в статье использовались данные доклада главного исполнительного директора ПАО "НК" Роснефть" на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме 21 июня 2025 года, а также РИА Новости Аналитика.

