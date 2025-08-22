https://ria.ru/20250822/efimov-2036975574.html

Ефимов: подписана карта по внедрению информационного моделирования

Ефимов: подписана карта по внедрению информационного моделирования - РИА Новости, 22.08.2025

Ефимов: подписана карта по внедрению информационного моделирования

В Москве подписали дорожную карту по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) и автоматизированного проектирования, которые активно внедряют в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:14:00+03:00

2025-08-22T15:14:00+03:00

2025-08-22T15:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Москве подписали дорожную карту по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) и автоматизированного проектирования, которые активно внедряют в градостроительную деятельность города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике города Владимир Ефимов.Он назвал утверждение карты важным шагом в цифровой трансформации стройотрасли столицы."Впервые технологии информационного моделирования начали использовать в 2022 году, за это время с их помощью было спроектировано более 90 объектов, построенных за счет городского бюджета. Мы стремимся автоматизировать проектирование и экспертизу, чтобы ускорить реализацию проектов и повысить их качество. Кроме того, мы активно развиваем отечественные системы для обеспечения технологической независимости отрасли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В дорожную карту вошли проведение пилотных проектов, внедрение автоматизированных проверок на коллизии и наполненность моделей. Кроме того, в нее включили создание реестра машиночитаемых требований, добавляется в пресс-релизе.В сообщении уточняется, что благодаря реализации карты получится унифицировать процессы подготовки и проверки цифровой информационной модели перед тем, как представить ее в экспертизу.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы