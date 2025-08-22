https://ria.ru/20250822/efimov-2036830773.html

Ефимов: в Москве реализуют более 130 проектов КРТ

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В Москве в настоящее время активно реализуется более 130 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров, в рамках которых планируется построить почти 30 миллионов квадратных метров недвижимости, инвестиции в развитие площадок оцениваются почти 10 триллионов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы, операторы и правообладатели земли реализуют в столице 131 проект КРТ, которые охватывают почти 1,5 тысячи гектаров депрессивных участков. В общей сложности там планируется построить почти 30 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 5,5 миллиона квадратных метров – жилые дома для реализации программы реновации. Еще свыше 13,8 миллиона квадратных метров придется на общественно-деловую и промышленную инфраструктуру", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра подчеркнул, что благодаря уже реализуемым проектам КРТ в столице создадут примерно 348 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в проекты составит примерно в 9,9 триллиона рублей, а бюджетный эффект – более чем 721 миллиарда рублей ежегодно.Как отмечается в сообщении, большая часть реализуемых проектов КРТ приходится на север, юг, юго-восток и запад Москвы. Самое значительное количество новых мест приложений труда (почти 72 тысячи) возникнет в Южном административном округе. В частности, более 32 тысяч рабочих мет появится в районах Даниловском районе и Нагатино-Садовниках.Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

