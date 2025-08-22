https://ria.ru/20250822/efimov-2036822482.html
Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" выполнена на 20%
Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" выполнена на 20% - РИА Новости, 22.08.2025
Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" выполнена на 20%
Работы по реконструкции участка "Западный порт" набережной Москвы-реки планируют закончить в 2026 году, сейчас они завершены на 20%, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:12:00+03:00
2025-08-22T11:12:00+03:00
2025-08-22T11:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Работы по реконструкции участка "Западный порт" набережной Москвы-реки планируют закончить в 2026 году, сейчас они завершены на 20%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что сейчас здесь идут работы по возведению подпорной стены в акватории реки, для чего проводят водоотведение и водопонижение."Помимо этого, задействованы водные транспортные средства – земснаряды и баржи. Также следует отметить и стесненные условия производства работ – объект линейный, ширина его составляет 20 метров. Сейчас проект реконструкции выполнен на 20%, плановое завершение работ – 2026 год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, работы проходят на участке от границы района Филёвский Парк до театра "Мастерская П. Н. Фоменко". В последующем 812-метровую набережную благоустроят. Там появятся пешеходная зона, заасфальтированная велодорожка и беговая дорожка из резиновой крошки.Кроме того, на набережной планируется разбить газоны, высадить деревья и кустарники, создать цветники, разместить лавочки и места с навесами для тихого отдыха. В темное время суток берег Москвы-реки будет освещать архитектурная подсветка, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250821/efimov-2036768549.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_22:0:2161:1604_1920x0_80_0_0_29652801c20e4b1d6df0aeb398f19131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" выполнена на 20%
Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" в Москве выполнена на 20%
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Работы по реконструкции участка "Западный порт" набережной Москвы-реки планируют закончить в 2026 году, сейчас они завершены на 20%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что сейчас здесь идут работы по возведению подпорной стены в акватории реки, для чего проводят водоотведение и водопонижение.
"Помимо этого, задействованы водные транспортные средства – земснаряды и баржи. Также следует отметить и стесненные условия производства работ – объект линейный, ширина его составляет 20 метров. Сейчас проект реконструкции выполнен на 20%, плановое завершение работ – 2026 год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточняется в сообщении, работы проходят на участке от границы района Филёвский Парк до театра "Мастерская П. Н. Фоменко". В последующем 812-метровую набережную благоустроят. Там появятся пешеходная зона, заасфальтированная велодорожка и беговая дорожка из резиновой крошки.
Кроме того, на набережной планируется разбить газоны, высадить деревья и кустарники, создать цветники, разместить лавочки и места с навесами для тихого отдыха. В темное время суток берег Москвы-реки будет освещать архитектурная подсветка, добавляется в пресс-релизе.