Ефимов: реконструкция набережной "Западный порт" выполнена на 20%

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Работы по реконструкции участка "Западный порт" набережной Москвы-реки планируют закончить в 2026 году, сейчас они завершены на 20%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что сейчас здесь идут работы по возведению подпорной стены в акватории реки, для чего проводят водоотведение и водопонижение."Помимо этого, задействованы водные транспортные средства – земснаряды и баржи. Также следует отметить и стесненные условия производства работ – объект линейный, ширина его составляет 20 метров. Сейчас проект реконструкции выполнен на 20%, плановое завершение работ – 2026 год", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, работы проходят на участке от границы района Филёвский Парк до театра "Мастерская П. Н. Фоменко". В последующем 812-метровую набережную благоустроят. Там появятся пешеходная зона, заасфальтированная велодорожка и беговая дорожка из резиновой крошки.Кроме того, на набережной планируется разбить газоны, высадить деревья и кустарники, создать цветники, разместить лавочки и места с навесами для тихого отдыха. В темное время суток берег Москвы-реки будет освещать архитектурная подсветка, добавляется в пресс-релизе.

