СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба"

Словакия и Венгрия пожаловались в ЕК после атак ВСУ на нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод в Братиславе
© Getty Images / Zuzana Gogova
Нефтеперерабатывающий завод в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", пишет Denník N.
"Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям Еврокомиссии. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод "Дружба" поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе", — говорится в релизе.
Информация об атаке на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Братислава подчеркнула, что угрозы энергетической безопасности неприемлемы.
Об ударе высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил о приостановке поставок в обе страны, предварительно, на пять дней. По его словам, это третий раз за последнее время.
О предыдущей атаке Киева на трубопровод сообщалось в понедельник. Вскоре транзит нефти в Венгрию и Словакию возобновили.
Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.
Атаки ВСУ на нефтепровод
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
