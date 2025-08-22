https://ria.ru/20250822/druzhba-2036931594.html

СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба"

СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025

СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба"

Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", пишет Denník N. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T11:16:00+03:00

2025-08-22T11:16:00+03:00

2025-08-22T12:46:00+03:00

в мире

венгрия

словакия

еврокомиссия

вооруженные силы украины

петер сийярто

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939007_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_05ec709bec61e69b668823793869b101.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", пишет Denník N."Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям Еврокомиссии. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод "Дружба" поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе", — говорится в релизе.Информация об атаке на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Братислава подчеркнула, что угрозы энергетической безопасности неприемлемы.Об ударе высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил о приостановке поставок в обе страны, предварительно, на пять дней. По его словам, это третий раз за последнее время.Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html

https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html

https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html

https://ria.ru/20250818/import-2036081316.html

венгрия

словакия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, словакия, еврокомиссия, вооруженные силы украины, петер сийярто, белоруссия