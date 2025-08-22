Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 22.08.2025 (обновлено: 12:46 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/druzhba-2036931594.html
СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба"
СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025
СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба"
Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", пишет Denník N. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:16:00+03:00
2025-08-22T12:46:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
еврокомиссия
вооруженные силы украины
петер сийярто
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939007_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_05ec709bec61e69b668823793869b101.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", пишет Denník N."Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям Еврокомиссии. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод "Дружба" поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе", — говорится в релизе.Информация об атаке на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Братислава подчеркнула, что угрозы энергетической безопасности неприемлемы.Об ударе высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил о приостановке поставок в обе страны, предварительно, на пять дней. По его словам, это третий раз за последнее время.Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепроводКиевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
https://ria.ru/20250818/import-2036081316.html
венгрия
словакия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036939007_166:0:2387:1666_1920x0_80_0_0_691c26d5c5df39a71e10fc0c2fc12054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, еврокомиссия, вооруженные силы украины, петер сийярто, белоруссия
В мире, Венгрия, Словакия, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Петер Сийярто, Белоруссия
СМИ: Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак на нефтепровод "Дружба"

Словакия и Венгрия пожаловались в ЕК после атак ВСУ на нефтепровод "Дружба"

© Getty Images / Zuzana GogovaНефтеперерабатывающий завод в Братиславе
Нефтеперерабатывающий завод в Братиславе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Getty Images / Zuzana Gogova
Нефтеперерабатывающий завод в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 авг — РИА Новости. Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба", пишет Denník N.
"Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям Еврокомиссии. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод "Дружба" поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе", — говорится в релизе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"
18 августа, 16:43
Информация об атаке на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Братислава подчеркнула, что угрозы энергетической безопасности неприемлемы.
Об ударе высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил о приостановке поставок в обе страны, предварительно, на пять дней. По его словам, это третий раз за последнее время.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
12 августа, 21:11

О предыдущей атаке Киева на трубопровод сообщалось в понедельник. Вскоре транзит нефти в Венгрию и Словакию возобновили.

Сийярто ранее напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
1 апреля, 17:08

Атаки ВСУ на нефтепровод

Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума
18 августа, 15:49
 
В миреВенгрияСловакияЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныПетер СийяртоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала