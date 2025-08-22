https://ria.ru/20250822/dom-2036952103.html
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме - РИА Новости, 22.08.2025
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме
Финальные работы по подготовке к отопительному сезону дома №5 на улице Строителей в подмосковных Химках проведены, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:17:00+03:00
2025-08-22T12:17:00+03:00
2025-08-22T12:17:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036948417_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ef8e08407ad6216ef75de419520bb559.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Финальные работы по подготовке к отопительному сезону дома №5 на улице Строителей в подмосковных Химках проведены, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В регионе продолжается подготовка к предстоящему зимнему сезону. Представители управляющих компаний проводят финальную диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения. "Здесь (в доме №5 — ред.) была произведена промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания, так называемая опрессовка. Всего у нас в управлении находится 604 многоквартирных дома, большая часть жилого фонда уже проверена и сдана ресурсоснабжающей организации. Подготовку планируем завершить к 1 сентября", — рассказал представитель управляющей компании Петр Киприянов, его слова приводит пресс-служба. В общем плане работ у всех профильных служб — замена изношенных участков труб и запорной арматуры, обновление гидроизоляции, которая пришла в негодность. Главная цель — исключить порывы систем в зимний сезон, обеспечить комфорт и безопасность жителей. Предварительные итоги проведенных работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.
https://ria.ru/20250821/khimki-2036700515.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036948417_65:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_ab95420e3f524e38ce657b9a3eae0986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме
Дом №5 на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зимнему сезону
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Финальные работы по подготовке к отопительному сезону дома №5 на улице Строителей в подмосковных Химках проведены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В регионе продолжается подготовка к предстоящему зимнему сезону. Представители управляющих компаний проводят финальную диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения.
"Здесь (в доме №5 — ред.) была произведена промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания, так называемая опрессовка. Всего у нас в управлении находится 604 многоквартирных дома, большая часть жилого фонда уже проверена и сдана ресурсоснабжающей организации. Подготовку планируем завершить к 1 сентября", — рассказал представитель управляющей компании Петр Киприянов, его слова приводит пресс-служба.
В общем плане работ у всех профильных служб — замена изношенных участков труб и запорной арматуры, обновление гидроизоляции, которая пришла в негодность. Главная цель — исключить порывы систем в зимний сезон, обеспечить комфорт и безопасность жителей.
Предварительные итоги проведенных работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.