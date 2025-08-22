Рейтинг@Mail.ru
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме - РИА Новости, 22.08.2025
12:17 22.08.2025
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме
Дом на улице Строителей в подмосковных Химках подготовили к зиме
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Финальные работы по подготовке к отопительному сезону дома №5 на улице Строителей в подмосковных Химках проведены, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В регионе продолжается подготовка к предстоящему зимнему сезону. Представители управляющих компаний проводят финальную диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения. "Здесь (в доме №5 — ред.) была произведена промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания, так называемая опрессовка. Всего у нас в управлении находится 604 многоквартирных дома, большая часть жилого фонда уже проверена и сдана ресурсоснабжающей организации. Подготовку планируем завершить к 1 сентября", — рассказал представитель управляющей компании Петр Киприянов, его слова приводит пресс-служба. В общем плане работ у всех профильных служб — замена изношенных участков труб и запорной арматуры, обновление гидроизоляции, которая пришла в негодность. Главная цель — исключить порывы систем в зимний сезон, обеспечить комфорт и безопасность жителей. Предварительные итоги проведенных работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Финальные работы по подготовке к отопительному сезону дома №5 на улице Строителей в подмосковных Химках проведены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В регионе продолжается подготовка к предстоящему зимнему сезону. Представители управляющих компаний проводят финальную диагностику и наладку систем водо- и теплоснабжения.
"Здесь (в доме №5 — ред.) была произведена промывка системы центрального отопления и гидравлические испытания, так называемая опрессовка. Всего у нас в управлении находится 604 многоквартирных дома, большая часть жилого фонда уже проверена и сдана ресурсоснабжающей организации. Подготовку планируем завершить к 1 сентября", — рассказал представитель управляющей компании Петр Киприянов, его слова приводит пресс-служба.
В общем плане работ у всех профильных служб — замена изношенных участков труб и запорной арматуры, обновление гидроизоляции, которая пришла в негодность. Главная цель — исключить порывы систем в зимний сезон, обеспечить комфорт и безопасность жителей.
Предварительные итоги проведенных работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.
