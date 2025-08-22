Рейтинг@Mail.ru
Известный французский диджей Уилли Уильям выступит на "Портале 2030–2050"
17:39 22.08.2025
Известный французский диджей Уилли Уильям выступит на "Портале 2030–2050"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Известный французский диджей Уилли Уильям (Willy William) выступит 13 сентября на главной сцене территории электронной музыки "Портал 2030–2050", сообщает пресс-служба мероприятия.Уилли Уильям — пятикратный лауреат премии в области латинской музыки журнала "Биллборд" (Billboard Latin Music Awards) и четырежды номинант премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи Latin Grammy.Он известен тем, что в своей музыке сочетает электронные звуки с латинскими и африканскими мотивами, при этом сам записывает разные инструменты для своих композиций.На территории электронной музыки "Портал 2030-2050" диджей исполнит сеты со своими лучшими треками, включая Trompeta, Life Is Life (C’est la vie), Cuentale и другие.В этот же день на главной сцене выступит Блисс (Bliss) — первый диджей из ОАЭ, чей трек про Дубай вошел в мировые топы на iTunes.Территория электронной музыки "Портал 2030-2050" – это отражение того, как Москва развивает современные креативные индустрии, открывает новые точки притяжения в городе (кинозавод "Москино") и привлекает туристов из других регионов страны. В прошлом году мероприятие посетили более 190 тысяч человек, а сам фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных событий в России и странах СНГ.В этом году в "Портале 2030-2050" примет участие более 110 диджеев из 12 стран мира, включая мировых звезд электронной сцены. Вход бесплатный.В будние дни запланирована развлекательная программа с танцами, музыкой и мастер-классами по паркуру от опытных трейсeров. С 5 сентября каждый вечер с 21:00 и до рассвета гостей ждут световые шоу на фасаде одного из зданий кинозавода.Главный символ события — космонавт, полюбившийся москвичам в прошлом году, вновь вернется на "Портал 2030–2050". Огромная 14-метровая фигура станет центральным элементом визуального оформления. Сцены, инсталляции, световые шоу и оформление создадут настоящий портал в город будущего.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Известный французский диджей Уилли Уильям (Willy William) выступит 13 сентября на главной сцене территории электронной музыки "Портал 2030–2050", сообщает пресс-служба мероприятия.
Уилли Уильям — пятикратный лауреат премии в области латинской музыки журнала "Биллборд" (Billboard Latin Music Awards) и четырежды номинант премии Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи Latin Grammy.Он известен тем, что в своей музыке сочетает электронные звуки с латинскими и африканскими мотивами, при этом сам записывает разные инструменты для своих композиций.
На территории электронной музыки "Портал 2030-2050" диджей исполнит сеты со своими лучшими треками, включая Trompeta, Life Is Life (C’est la vie), Cuentale и другие.
В этот же день на главной сцене выступит Блисс (Bliss) — первый диджей из ОАЭ, чей трек про Дубай вошел в мировые топы на iTunes.
Территория электронной музыки "Портал 2030-2050" – это отражение того, как Москва развивает современные креативные индустрии, открывает новые точки притяжения в городе (кинозавод "Москино") и привлекает туристов из других регионов страны. В прошлом году мероприятие посетили более 190 тысяч человек, а сам фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных событий в России и странах СНГ.
В этом году в "Портале 2030-2050" примет участие более 110 диджеев из 12 стран мира, включая мировых звезд электронной сцены. Вход бесплатный.
В будние дни запланирована развлекательная программа с танцами, музыкой и мастер-классами по паркуру от опытных трейсeров. С 5 сентября каждый вечер с 21:00 и до рассвета гостей ждут световые шоу на фасаде одного из зданий кинозавода.
Главный символ события — космонавт, полюбившийся москвичам в прошлом году, вновь вернется на "Портал 2030–2050". Огромная 14-метровая фигура станет центральным элементом визуального оформления. Сцены, инсталляции, световые шоу и оформление создадут настоящий портал в город будущего.
 
