В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Пять больших проектов мастер-плана Хабаровска мы должны завершить в этом году: тепломагистраль ТМ-35; спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе; детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка; первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров; дорога в границах улиц Воронежской, Совхозной и перереулка Брянского", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, на заседании министр экономического развития Николай Дубинин отчитался о ходе реализации ключевых мероприятий стратегического мастер-плана Хабаровской городской агломерации, утвержденного распоряжением правительства РФ в декабре 2023 года. По словам министра, на сегодняшний день уже есть первые практические результаты. Например, в 2024 году завершен этап ремонта улично-дорожной сети, обновлен подвижной состав общественного транспорта: 11 трамваев и 17 троллейбусов. Глава региона сообщил также, что на расширенном заседании правительства края обсудили и пятый этап реконструкции объединенной набережной, а также строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Губернатор обратил внимание, что работы по нему начнут уже в этом году, возведение планируется по дальневосточной концессии. "Этот же механизм поможет нам создать в селе Бычиха Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в нём смогут отдыхать и получать новые знания больше 5 тысяч ребят из Хабаровского края и других регионов ДФО. Здесь вижу проблемы - уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях. Поэтому ставлю себе в план - приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата", - заключил Демешин. Планируется, что на территории центра разместятся семь корпусов, объединенных пешеходными галереями, пять из которых будут жилыми. Как в январе 2025 года сообщало правительство региона, реализация мастер-плана Хабаровска до 2030 года обойдется в 366,7 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что из 69 мероприятий работы велись по 50. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

