Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:21 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/demeshin-2036918058.html
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году - РИА Новости, 22.08.2025
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:21:00+03:00
2025-08-22T10:21:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975532245_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_e19b3cd573b18514fc5e0427898c0e81.jpg
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Пять больших проектов мастер-плана Хабаровска мы должны завершить в этом году: тепломагистраль ТМ-35; спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе; детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка; первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров; дорога в границах улиц Воронежской, Совхозной и перереулка Брянского", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, на заседании министр экономического развития Николай Дубинин отчитался о ходе реализации ключевых мероприятий стратегического мастер-плана Хабаровской городской агломерации, утвержденного распоряжением правительства РФ в декабре 2023 года. По словам министра, на сегодняшний день уже есть первые практические результаты. Например, в 2024 году завершен этап ремонта улично-дорожной сети, обновлен подвижной состав общественного транспорта: 11 трамваев и 17 троллейбусов. Глава региона сообщил также, что на расширенном заседании правительства края обсудили и пятый этап реконструкции объединенной набережной, а также строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Губернатор обратил внимание, что работы по нему начнут уже в этом году, возведение планируется по дальневосточной концессии. "Этот же механизм поможет нам создать в селе Бычиха Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в нём смогут отдыхать и получать новые знания больше 5 тысяч ребят из Хабаровского края и других регионов ДФО. Здесь вижу проблемы - уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях. Поэтому ставлю себе в план - приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата", - заключил Демешин. Планируется, что на территории центра разместятся семь корпусов, объединенных пешеходными галереями, пять из которых будут жилыми. Как в январе 2025 года сообщало правительство региона, реализация мастер-плана Хабаровска до 2030 года обойдется в 366,7 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что из 69 мероприятий работы велись по 50. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
https://ria.ru/20250819/geologorazvedka-2036259269.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975532245_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8823f34567737bd706d9c81a45fc41be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий демешин, хабаровск, хабаровский край
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году

Демешин: в Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Пять больших проектов мастер-плана Хабаровска мы должны завершить в этом году: тепломагистраль ТМ-35; спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе; детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка; первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров; дорога в границах улиц Воронежской, Совхозной и перереулка Брянского", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По данным правительства региона, на заседании министр экономического развития Николай Дубинин отчитался о ходе реализации ключевых мероприятий стратегического мастер-плана Хабаровской городской агломерации, утвержденного распоряжением правительства РФ в декабре 2023 года. По словам министра, на сегодняшний день уже есть первые практические результаты. Например, в 2024 году завершен этап ремонта улично-дорожной сети, обновлен подвижной состав общественного транспорта: 11 трамваев и 17 троллейбусов.
Глава региона сообщил также, что на расширенном заседании правительства края обсудили и пятый этап реконструкции объединенной набережной, а также строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Губернатор обратил внимание, что работы по нему начнут уже в этом году, возведение планируется по дальневосточной концессии.
"Этот же механизм поможет нам создать в селе Бычиха Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в нём смогут отдыхать и получать новые знания больше 5 тысяч ребят из Хабаровского края и других регионов ДФО. Здесь вижу проблемы - уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях. Поэтому ставлю себе в план - приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата", - заключил Демешин.
Планируется, что на территории центра разместятся семь корпусов, объединенных пешеходными галереями, пять из которых будут жилыми.
Как в январе 2025 года сообщало правительство региона, реализация мастер-плана Хабаровска до 2030 года обойдется в 366,7 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что из 69 мероприятий работы велись по 50.
Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Участки в Хабаровском крае хотят включить в госзаказ для геологоразведки - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Участки в Хабаровском крае хотят включить в госзаказ для геологоразведки
19 августа, 11:56
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровскХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала