https://ria.ru/20250822/demeshin-2036918058.html
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году - РИА Новости, 22.08.2025
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:21:00+03:00
2025-08-22T10:21:00+03:00
2025-08-22T10:21:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975532245_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_e19b3cd573b18514fc5e0427898c0e81.jpg
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Пять больших проектов мастер-плана Хабаровска мы должны завершить в этом году: тепломагистраль ТМ-35; спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе; детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка; первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров; дорога в границах улиц Воронежской, Совхозной и перереулка Брянского", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, на заседании министр экономического развития Николай Дубинин отчитался о ходе реализации ключевых мероприятий стратегического мастер-плана Хабаровской городской агломерации, утвержденного распоряжением правительства РФ в декабре 2023 года. По словам министра, на сегодняшний день уже есть первые практические результаты. Например, в 2024 году завершен этап ремонта улично-дорожной сети, обновлен подвижной состав общественного транспорта: 11 трамваев и 17 троллейбусов. Глава региона сообщил также, что на расширенном заседании правительства края обсудили и пятый этап реконструкции объединенной набережной, а также строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Губернатор обратил внимание, что работы по нему начнут уже в этом году, возведение планируется по дальневосточной концессии. "Этот же механизм поможет нам создать в селе Бычиха Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в нём смогут отдыхать и получать новые знания больше 5 тысяч ребят из Хабаровского края и других регионов ДФО. Здесь вижу проблемы - уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях. Поэтому ставлю себе в план - приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата", - заключил Демешин. Планируется, что на территории центра разместятся семь корпусов, объединенных пешеходными галереями, пять из которых будут жилыми. Как в январе 2025 года сообщало правительство региона, реализация мастер-плана Хабаровска до 2030 года обойдется в 366,7 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что из 69 мероприятий работы велись по 50. Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
https://ria.ru/20250819/geologorazvedka-2036259269.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975532245_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8823f34567737bd706d9c81a45fc41be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий демешин, хабаровск, хабаровский край
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
Демешин: в Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Пять инфраструктурных проектов мастер-плана Хабаровска планируется реализовать в 2025 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Пять больших проектов мастер-плана Хабаровска мы должны завершить в этом году: тепломагистраль ТМ-35; спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе; детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка; первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров; дорога в границах улиц Воронежской, Совхозной и перереулка Брянского", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По данным правительства региона, на заседании министр экономического развития Николай Дубинин отчитался о ходе реализации ключевых мероприятий стратегического мастер-плана Хабаровской городской агломерации, утвержденного распоряжением правительства РФ в декабре 2023 года. По словам министра, на сегодняшний день уже есть первые практические результаты. Например, в 2024 году завершен этап ремонта улично-дорожной сети, обновлен подвижной состав общественного транспорта: 11 трамваев и 17 троллейбусов.
Глава региона сообщил также, что на расширенном заседании правительства края обсудили и пятый этап реконструкции объединенной набережной, а также строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Губернатор обратил внимание, что работы по нему начнут уже в этом году, возведение планируется по дальневосточной концессии.
"Этот же механизм поможет нам создать в селе Бычиха Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в нём смогут отдыхать и получать новые знания больше 5 тысяч ребят из Хабаровского края и других регионов ДФО. Здесь вижу проблемы - уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях. Поэтому ставлю себе в план - приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата", - заключил Демешин.
Планируется, что на территории центра разместятся семь корпусов, объединенных пешеходными галереями, пять из которых будут жилыми.
Как в январе 2025 года сообщало правительство региона, реализация мастер-плана Хабаровска до 2030 года обойдется в 366,7 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что из 69 мероприятий работы велись по 50.
Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.