Рейтинг@Mail.ru
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 22.08.2025 (обновлено: 11:41 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/chemezov-2036887386.html
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года - РИА Новости, 22.08.2025
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года
Выручка "Ростеха" по итогам 2025 года будет больше уровня 2024 года и превысит 4 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T04:58:00+03:00
2025-08-22T11:41:00+03:00
экономика
сергей чемезов
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918231136_59:0:2321:1272_1920x0_80_0_0_a89e8cc317e7ffe2e1084654bce9587d.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Выручка "Ростеха" по итогам 2025 года будет больше уровня 2024 года и превысит 4 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Если посмотреть экономические показатели, то, с одной стороны, мы растем по численности, объемам производства и инвестиций, производительности труда, выручке. В прошлом году выручка превысила 3,6 триллиона рублей. По итогам этого года рассчитываем преодолеть планку 4 триллиона. То есть объемы очень серьезные", - сказал Чемезов. С другой стороны, отметил он, значительная часть инвестиций – это государственные средства. "Прибыль оставляет желать лучшего: в прошлом году – порядка 131 миллиарда рублей. Не сравнить с банковским или сырьевым бизнесом. Рентабельность военного производства, а это значительная часть нашей работы, остается невысокой, а где-то – вообще нулевой, если не отрицательной", - сказал собеседник агентства. По его словам, это означает, что собственных средств на развитие у корпорации не так много. "А задач все больше и больше. Добавим сюда санкции, стоимость кредитов. То есть ситуация непростая, но мы справляемся", - подчеркнул Чемезов.
https://ria.ru/20250822/chemezov-2036883233.html
https://ria.ru/20250821/chemezov-2036632397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918231136_89:0:2260:1628_1920x0_80_0_0_c4df2154ee5b1ab678f448c1889e4975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей чемезов, ростех
Экономика, Сергей Чемезов, Ростех
Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года

Чемезов: выручка "Ростеха" по итогам 2025 года превысит 4 триллиона рублей

© Фото : "Ростех"Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : "Ростех"
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Выручка "Ростеха" по итогам 2025 года будет больше уровня 2024 года и превысит 4 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Если посмотреть экономические показатели, то, с одной стороны, мы растем по численности, объемам производства и инвестиций, производительности труда, выручке. В прошлом году выручка превысила 3,6 триллиона рублей. По итогам этого года рассчитываем преодолеть планку 4 триллиона. То есть объемы очень серьезные", - сказал Чемезов.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Запад в шоке от темпов производства оружия "Ростехом", заявил Чемезов
Вчера, 02:59
С другой стороны, отметил он, значительная часть инвестиций – это государственные средства.
"Прибыль оставляет желать лучшего: в прошлом году – порядка 131 миллиарда рублей. Не сравнить с банковским или сырьевым бизнесом. Рентабельность военного производства, а это значительная часть нашей работы, остается невысокой, а где-то – вообще нулевой, если не отрицательной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это означает, что собственных средств на развитие у корпорации не так много.
"А задач все больше и больше. Добавим сюда санкции, стоимость кредитов. То есть ситуация непростая, но мы справляемся", - подчеркнул Чемезов.
Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Чемезов заявил о готовности "Ростеха" поставлять Китаю авиадвигатели
21 августа, 05:56
 
ЭкономикаСергей ЧемезовРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала