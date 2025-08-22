https://ria.ru/20250822/chemezov-2036887386.html

Чемезов оценил выручку "Ростеха" по итогам 2025 года

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Выручка "Ростеха" по итогам 2025 года будет больше уровня 2024 года и превысит 4 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Если посмотреть экономические показатели, то, с одной стороны, мы растем по численности, объемам производства и инвестиций, производительности труда, выручке. В прошлом году выручка превысила 3,6 триллиона рублей. По итогам этого года рассчитываем преодолеть планку 4 триллиона. То есть объемы очень серьезные", - сказал Чемезов. С другой стороны, отметил он, значительная часть инвестиций – это государственные средства. "Прибыль оставляет желать лучшего: в прошлом году – порядка 131 миллиарда рублей. Не сравнить с банковским или сырьевым бизнесом. Рентабельность военного производства, а это значительная часть нашей работы, остается невысокой, а где-то – вообще нулевой, если не отрицательной", - сказал собеседник агентства. По его словам, это означает, что собственных средств на развитие у корпорации не так много. "А задач все больше и больше. Добавим сюда санкции, стоимость кредитов. То есть ситуация непростая, но мы справляемся", - подчеркнул Чемезов.

