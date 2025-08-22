Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Болсонару подозревают в отмывании денег
01:59 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/bolsonaru-2036880202.html
СМИ: Болсонару подозревают в отмывании денег
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бразильская полиция подозревает бывшего президента Жаира Болсонару, который уже обвиняется в попытке государственного переворота, в отмывании денег на сумму более пяти миллионов долларов за год, сообщает газета Folha de Sao Paulo. "Финансовые операции, предположительно связанные с отмыванием денег и другими преступлениями, выявленными на счетах Жаира Болсонару, были совершены в период с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года", - говорится в отрывке из расследования федеральной полиции, опубликованного изданием. Согласно отчету, в период с 1 марта 2023 года по 7 февраля 2024 года были переведены более 30 миллионов реалов по кредитам и более 30 миллионов в виде дебетов, что эквивалентно почти 5,5 миллиона долларов. Болсонару занимал пост президента Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года. Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания виновным ему может грозить до 43 лет лишения свободы. Верховный суд Бразилии 4 августа отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи, политик нарушил ранее установленный запрет на использование своих и чужих соцсетей - в частности, его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге.
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
СМИ: Болсонару подозревают в отмывании денег

Folha de Sao Paulo: Болсонару подозревают в отмывании денег

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бразильская полиция подозревает бывшего президента Жаира Болсонару, который уже обвиняется в попытке государственного переворота, в отмывании денег на сумму более пяти миллионов долларов за год, сообщает газета Folha de Sao Paulo.
"Финансовые операции, предположительно связанные с отмыванием денег и другими преступлениями, выявленными на счетах Жаира Болсонару, были совершены в период с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года", - говорится в отрывке из расследования федеральной полиции, опубликованного изданием.
Согласно отчету, в период с 1 марта 2023 года по 7 февраля 2024 года были переведены более 30 миллионов реалов по кредитам и более 30 миллионов в виде дебетов, что эквивалентно почти 5,5 миллиона долларов.
Болсонару занимал пост президента Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.
Болсонару проходит по делу о попытке госпереворота и участии в вооруженной преступной организации. В случае признания виновным ему может грозить до 43 лет лишения свободы. Верховный суд Бразилии 4 августа отправил Болсонару под домашний арест, лишив его права пользоваться мобильными устройствами и принимать гостей, кроме членов семьи и адвокатов. По мнению судьи, политик нарушил ранее установленный запрет на использование своих и чужих соцсетей - в частности, его сын Флавио опубликовал в своем блоге видео, на котором политик приветствует сторонников на митинге.
