https://ria.ru/20250822/blagoustroystvo-2037070436.html

Проекты благоустройства территорий присутствия СУЭК победили на конкурсе

Проекты благоустройства территорий присутствия СУЭК победили на конкурсе - РИА Новости, 22.08.2025

Проекты благоустройства территорий присутствия СУЭК победили на конкурсе

Сразу 20 проектов благоустройства, подготовленных Фондом Мельниченко совместно с СУЭК , стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T21:09:00+03:00

2025-08-22T21:09:00+03:00

2025-08-22T21:20:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037071645_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e1557fa310b153238fd0323644d16265.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сразу 20 проектов благоустройства, подготовленных Фондом Мельниченко совместно с СУЭК , стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и IV Конкурса для муниципальных образований в ДФО Минстроя России, сообщает компания. "В горнодобывающие регионы привлечено около 2 миллиардов рублей, которые помогут сделать жизнь в рабочих моногородах и поселках еще комфортнее. Совместно с Фондом Мельниченко СУЭК принял активное участие в разработке мастер-планов и заявок на конкурс от 12 городов-победителей в Кузбассе, Красноярском, Алтайском, Хабаровском и Приморском краях, в Республиках Хакасия и Бурятия", - поясняется в сообщении. Как отметили в СУЭК, заявки-победители во многом развивают и дополняют идеи, заложенные в уже реализованных проектах благоустройства территорий присутствия СУЭК и СГК. В прошлом году финансирование получили 16 проектов, разработанных угольщиками и энергетиками совместно с Фондом Мельниченко для территорий присутствия в Красноярском крае, Кузбассе, Хакасии, Забайкалье и других дальневосточных регионах. Благодаря проведенному благоустройству в населенных пунктах появились обновленные улицы, скверы, площади и парки с торговыми павильонами, музеями, кинотеатрами, спортивными и детскими площадками. СУЭК участвует в конкурсах Минстроя с 2019 года, с 2024 года проекты готовятся совместно с Фондом Мельниченко. За это время более 100 проектов, связанных с территориями присутствия компании, стали победителями и помогли повысить качество жизни в шахтерских моногородах и поселках. Реализация проектов-победителей десятого конкурса намечена на 2026-2027 годы. В этом году к числу победителей добавились еще 12 проектов. В Кемеровской области – Кузбассе реновация коснется Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Мысок, Прокопьевска и Белова. В Красноярском крае продолжится благоустройство исторических городов Канск и Минусинск, в которых расположены крупные угольные электростанции. В Алтайском крае, в городе энергетиков Бийске, реновируют бульвар, а в Республике Бурятия грант Минстроя достался проекту благоустройства поселка Мухоршибирь. Жители Лучегорска в Приморском крае, в котором находится одноименный угольный разрез, в скором времени увидят преображение центральной площади. В Хабаровском крае благоустройство продолжится в шахтерском поселке Чегдомын. В Хакасии грант Минстроя поможет повысить качество жизни в горняцком Черногорске. Благодаря поддержке Фонда Мельниченко победу в конкурсе одержали заявки и других горнодобывающих регионов. Так, в Березниках Пермского края продолжится благоустройство комплекса "Усолье Строгановское", в Ковдоре перемены ждут улицу Ленина, а в Котельниково продолжится развитие парка "Аксайская дубрава". Всероссийский конкурс организуется Минстроем России с 2018 года по поручению президента России. В 2025 году изменились правила его проведения: теперь в нем могут участвовать малые города и опорные населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч жителей, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Все поступившие на конкурс заявки были отобраны ведущими экспертами в области архитектуры и градостроительной политики, добавили в СУЭК.

https://ria.ru/20250703/yakutiya-2027017001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60