ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО отразила атаку БПЛА на севере Ростовской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T05:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на севере Ростовской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Главное - никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

ростовская область

2025

ростовская область, юрий слюсарь