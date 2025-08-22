https://ria.ru/20250822/bespilotniki-2036889951.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 22.08.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА на севере Ростовской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T05:45:00+03:00
2025-08-22T05:45:00+03:00
2025-08-22T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на севере Ростовской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Главное - никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250822/bocharov-2036884824.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области