Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Бельгии назвало сроки увеличения расходов на вооруженные силы - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/belgiya-2036976873.html
Минобороны Бельгии назвало сроки увеличения расходов на вооруженные силы
Минобороны Бельгии назвало сроки увеличения расходов на вооруженные силы - РИА Новости, 22.08.2025
Минобороны Бельгии назвало сроки увеличения расходов на вооруженные силы
Бельгия будет тратить 2% своего ВВП на оборону до 2033 года, а затем 2,5% с 2034 года, говорится в заявлении министр обороны Бельгии Тео Франкен в преамбуле... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:00:00+03:00
2025-08-22T14:00:00+03:00
в мире
бельгия
россия
гаага
тео франкен
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Бельгия будет тратить 2% своего ВВП на оборону до 2033 года, а затем 2,5% с 2034 года, говорится в заявлении министр обороны Бельгии Тео Франкен в преамбуле "стратегического видения вооруженных сил страны на 2025-2034 годы". "Для реализации этого нового стратегического видения правительство Бельгии планирует выделить больше ресурсов вооруженным силам к 2035 году... Курс, выбранный в настоящем стратегическом видении, предусматривает оборонные усилия в размере 2% ВВП до 2033 года, а затем 2,5% ВВП в 2034 году", - сказано в документе. На саммите НАТО , проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО , наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
https://ria.ru/20250718/evropa-2029705774.html
https://ria.ru/20250710/nato-2028230330.html
бельгия
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия, гаага, тео франкен, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Бельгия, Россия, Гаага, Тео Франкен, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Минобороны Бельгии назвало сроки увеличения расходов на вооруженные силы

Министр обороны Франкен: Бельгия начнет тратить 2,5% ВВП на вооружения с 2034 г

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Бельгия будет тратить 2% своего ВВП на оборону до 2033 года, а затем 2,5% с 2034 года, говорится в заявлении министр обороны Бельгии Тео Франкен в преамбуле "стратегического видения вооруженных сил страны на 2025-2034 годы".
"Для реализации этого нового стратегического видения правительство Бельгии планирует выделить больше ресурсов вооруженным силам к 2035 году... Курс, выбранный в настоящем стратегическом видении, предусматривает оборонные усилия в размере 2% ВВП до 2033 года, а затем 2,5% ВВП в 2034 году", - сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Американское оружие разрушило антироссийское единство Европы
18 июля, 08:00
На саммите НАТО , проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО , наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
НАТО готовится к боям на китайско-эстонской границе
10 июля, 08:00
 
В миреБельгияРоссияГаагаТео ФранкенДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала