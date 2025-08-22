Минобороны Бельгии назвало сроки увеличения расходов на вооруженные силы
Министр обороны Франкен: Бельгия начнет тратить 2,5% ВВП на вооружения с 2034 г
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Бельгия будет тратить 2% своего ВВП на оборону до 2033 года, а затем 2,5% с 2034 года, говорится в заявлении министр обороны Бельгии Тео Франкен в преамбуле "стратегического видения вооруженных сил страны на 2025-2034 годы".
"Для реализации этого нового стратегического видения правительство Бельгии планирует выделить больше ресурсов вооруженным силам к 2035 году... Курс, выбранный в настоящем стратегическом видении, предусматривает оборонные усилия в размере 2% ВВП до 2033 года, а затем 2,5% ВВП в 2034 году", - сказано в документе.
Американское оружие разрушило антироссийское единство Европы
18 июля, 08:00
На саммите НАТО , проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО , наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
НАТО готовится к боям на китайско-эстонской границе
10 июля, 08:00