Смертельная бактерия захватила американские пляжи, пишут СМИ

В прибрежных регионах США увеличилось количество случаев инфицирования поедающими плоть бактериями Vibrio vulnificus, сообщает Tribune. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В прибрежных регионах США увеличилось количество случаев инфицирования поедающими плоть бактериями Vibrio vulnificus, сообщает Tribune.По данным издания, эти опасные бактерии буквально наводнили пляжи страны. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC. — Прим. ред.) сообщили, что в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, произошла вспышка инфекции. Зарегистрировано 20 и 17 случаев с летальным исходом соответственно.В материале отмечается, что микроорганизм, который СМИ описывают как "плотоядный", обитает в теплой соленой воде и может попасть в организм человека при употреблении сырых морепродуктов или через открытые раны. Каждый пятый заболевший умирает в течение 48 часов.Эксперты связывают нынешнее распространение Vibrio vulnificus с изменениями климата. Рост температуры воды способствует активному размножению бактерий. Первоначальные признаки заражения могут включать такие симптомы, как рвота, диарея и кожные волдыри. В группе наибольшего риска находятся люди с ослабленной иммунной системой или хроническими недугами, резюмируется в тексте.

