Губернатор Ямала вручил первые паспорта школьникам в День флага

КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День флага России вручил первые паспорта салехардским школьникам, сообщает правительство региона. По данным властей, мероприятие прошло в пятницу на площади возле Ямальской филармонии, рядом с одним из самых высоких флагштоков Ямала. Пятеро учеников окружной столицы, недавно отметивших свое 14-летие, стали обладателями первых своих паспортов. Среди новоиспечённых владельцев документов – активные участники движения "Школа юнармейца – Сокол", члены "Движения первых", победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад. "Искренне рад вручить паспорта юным ямальцам в День государственного флага. Под нашим триколором мы объединяемся в самые важные для страны моменты: когда спортсмены добиваются самых высоких результатов, когда происходят открытия в науке, когда наши бойцы идут вперед и приближают Победу. Совсем скоро юные ямальцы, которые сегодня получают свои паспорта, под нашим флагом будут идти сначала к своим маленьким, а потом очень большим победам", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона. В пресс-службе регионального правительства напоминают, что в 2024 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова было принято решение о торжественном вручении паспортов всем 14-летним школьникам. Первые подобные церемонии были проведены в День народного единства. С того времени свои документы получили почти 3 тысячи подростков. Каждый школьник вместе с документом получает брендированный комплект: обложку на паспорт со стикерами, блокнот и адресную папку с памятным фото.

