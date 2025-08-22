https://ria.ru/20250822/artist-2036804491.html

Сменила веру и родила семерых детей: как живет внучка Высоцкого в США

Сменила веру и родила семерых детей: как живет внучка Высоцкого в США

Сменила веру и родила семерых детей: как живет внучка Высоцкого в США

Внуки и правнуки легендарных артистов редко остаются незаметными: на них с детства проецируются ожидания публики и тень громкой фамилии. Наталья Высоцкая,... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Внуки и правнуки легендарных артистов редко остаются незаметными: на них с детства проецируются ожидания публики и тень громкой фамилии. Наталья Высоцкая, внучка Владимира Высоцкого, росла именно в такой атмосфере. Едва она пошла в школу, педагоги и одноклассники не упускали возможности напоминать ей о "великом дедушке".- Как ты себя ведёшь? Твой дед был гением! - слышала девочка чуть ли не каждый день. Ей вменяли в обязанность любить его песни, интересоваться советской поэзией и театрoм, носить в сердце культ фамилии. Но Наташу интересовали джинсы, поп-музыка и подростковые забавы."Ну, ты хоть что-то унаследовала?"Она родилась уже после смерти Высоцкого и знала деда лишь по фотографиям в семейных альбомах. Песни "Охота на волков" или "Кони привередливые" казались ей чуждыми - слишком взрослыми, слишком мужскими. А свободы быть собой у девочки не было.О творческом наследии Высоцкого писали газеты, его песни звучали по радио, а Наталью спрашивали: "Ну ты-то сама хоть что-нибудь унаследовала?". Постоянное давление и сравнения сделали её детство невыносимым."Лично я деда не знала, я родилась через год после его смерти. Я тосковала по отцу, но родители не ладили, и я его редко видела. Разбитая семья, ни бабушек, ни дедушек, никто не участвовал в нашей жизни, одна мама. И при этом мне все время про деда напоминали, от этого было невозможно никуда деться. Я тогда только это и слышала. И мне это было неприятно, я пыталась от этого избыточного внимания убежать. Тем более что часто это ставилось в укор: "У тебя такая фамилия, как ты можешь так плохо учиться!" - отмечала внучка барда.Побег за океан, ДТП и поиски себяВ начале 1990-х семья Наташи пережила переломный момент: родители развелись, а мать получила возможность уехать в США. Для девочки это стало шансом вырваться из удушающей атмосферы "внучки великого".Америка встретила её иначе. Здесь никого не волновало, кто она и чья фамилия у неё в паспорте. В школе к ней относились как к обычной ученице. Наталья признавалась, что именно тогда впервые вздохнула спокойно.Она училась средне, но в США и требования были мягче. Подросток всерьёз подумывал о карьере переводчика. Она поступала на лингвистику, позже пробовала себя в журналистике, графике, живописи, даже в фотографии. Казалось, девушка ищет то самое занятие, которое поможет найти себя.Но судьба подкинула еще одно испытание: ДТП заставило Наталью задуматься о знаках и "воле судьбы". С этого момента её жизнь пошла зигзагами.В двадцать с небольшим Наталья уехала в Южную Америку, затем перебралась в Германию. Менялись страны, профессии и увлечения, но устойчивости в жизни так и не появлялось.В духовном плане тоже не было определённости. Она пробовала православие, тянулась к исламу, интересовалась иудаизмом, потому что в её роду действительно текла еврейская кровь.К двадцати пяти годам у Натальи было за плечами немало впечатлений, но не было ни семьи, ни ясного понимания своего жизненного пути.Побрила голову, чтобы носить парикТелефонный звонок отца изменил многое.- Хватит скитаться, возвращайся домой, - сказал он.В Москве Наталья по совету старых знакомых впервые пошла в синагогу. Там её заинтересовало направление Хабад, одно из самых закрытых и ортодоксальных течений иудаизма. Атмосфера дисциплины и духовного поиска захватила её больше других.О движении Хабад в России написано немало, но для девушки это было не сухое учение, а живое чувство принадлежности.Через некоторое время она снова вернулась в США. На этот раз не как беглянка, а как человек, выбравший свой путь. Она целенаправленно отправилась в Питтсбург - там находилась крупная ортодоксальная община. И там же она встретила своего будущего мужа.Избранником стал Шломо Теплицки, выходец из семьи одесских эмигрантов. Он настоял, чтобы возлюбленная приняла иудаизм официально. Наталья согласилась и с этого момента стала Нааме.Надела длинные скромные платья, отказалась от привычных развлечений, а вскоре и голову побрила, чтобы носить парик — это правило для замужних женщин в ортодоксальной среде.Через год у неё родился первый ребёнок. Потом второй, третий… Сейчас ей 43 и она воспитывает семерых детей.Дед мечтал о свободе, а внучка счастлива в замкнутом миреОбычаи, в которых теперь живёт внучка Высоцкого, зачастую удивляют посторонних. Ортодоксальные семьи практически не пользуются интернетом и СМИ, у них свои школы, свои праздники, свой ритм жизни. Женщина воспитывает детей, муж обеспечивает семью, община становится всем.Нааме пробовала преподавать рисование в местной школе, но вскоре полностью сосредоточилась на доме. Иногда в сети всё же появляются её семейные фотографии. Она улыбается, окружённая детьми, и выглядит вполне довольной жизнью.Её отец, актёр Аркадий Высоцкий, и другие родственники сначала с трудом принимали её выбор. Но для Натальи решение было окончательным: она ушла от фамилии, от публичности и в целом от наследия семьи.

