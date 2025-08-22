https://ria.ru/20250822/artishok-2036886756.html

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасно употребление артишока

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасно употребление артишока - РИА Новости, 22.08.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасно употребление артишока

Людям с нарушением работы желчевыводящих путей, воспалением желчного пузыря, проблемами с почками, гипотонией нужно проявлять осторожность при употреблении... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T04:31:00+03:00

2025-08-22T04:31:00+03:00

2025-08-22T04:31:00+03:00

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036937769_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_32d158abb0164be13cf977d7b26bc58f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Людям с нарушением работы желчевыводящих путей, воспалением желчного пузыря, проблемами с почками, гипотонией нужно проявлять осторожность при употреблении артишока, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что сочное цветоложе и чешуи артишока употребляют в пищу в качестве деликатесных вторых блюд, гарниров и пюре. Также ценится чай, завариваемый из бутонов и корешков растения, который обладает отличным тонизирующим эффектом. Еще из артишоков готовят десерты с добавлением корицы, лакрицы и шоколада. "Выбирая артишок, обращайте внимание на вес, плотность и цвет плода и листьев. Они должны быть темно-зелеными, крепкими и тяжелыми для своего размера. Исключительно важно употребление в пищу свежего продукта. Если листики артишока начали темнеть, то его вкус и польза заметно снижаются", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что сырые артишоки следует хранить в холодильнике около двух-трех суток завернутыми в полиэтиленовый пакет, предварительно срезав низ стебля и смочив место обрезки водой. Приготовленные артишоки можно хранить в морозильной камере до двух месяцев. "Польза артишока обусловлена его богатейшим составом. Один бутон поставляет в организм до 30% суточной нормы потребления клетчатки. При высокой энергетической ценности растение обладает малым количеством калорий - 60 килокалорий на 100 грамм и большим содержанием белка - 4 грамма на 100 грамм. Это позволяет использовать его как альтернативу бобовым и мясу", - пояснили в ведомстве. Там добавили, что артишок является источником хлорогеновой кислоты - антиоксиданта, снижающего риски возникновения сахарного диабета, онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы. В растении содержатся витамины A, E, B1, B2, B6, B9, C и минералы: фтор, медь, цинк, йод, железо. "Осторожность при употреблении артишока следует проявлять при нарушении работы желчевыводящих путей, воспалении желчного пузыря, проблемах с почками, гипотонии", - отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250819/yabloki-2036198990.html

https://ria.ru/20250815/rospotrebnadzor-2035422692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)