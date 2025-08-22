Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:04 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/artamonov-2037009405.html
Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее
Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее - РИА Новости, 22.08.2025
Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее
Особенно важно, что Молодежный патриотический форум прошел в год 80-летия Победы, так как мероприятие собрало молодых управленцев, которым нужно знать не только РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:04:00+03:00
2025-08-22T16:04:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_75d0f1068d9142d7e98f13c4c73f6f7a.jpg
ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Особенно важно, что Молодежный патриотический форум прошел в год 80-летия Победы, так как мероприятие собрало молодых управленцев, которым нужно знать не только историю, но и уметь строить будущее, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Молодежный патриотический форум прошел в регионе на базе лагеря "Прометей". Артамонов отметил, что на событии присутствовало около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного Федерального округов, Республики Беларусь. Также были приглашены депутаты Госдумы России, руководители законодательных органов семи регионов, представители ведущих вузов страны, ветераны СВО. Мероприятие было инициировано спикером липецкого областного совета депутатов Владимиром Сериковым и проводилось при поддержке регионального правительства и аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО. По словам губернатора, центральным событием форума стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Петр Толканев, участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в лагере "Прометей". Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это событие особенно важно в год 80-летия Победы. Ведь на форуме собрались молодые парламентарии и будущие управленцы. Завтра именно они будут руководить регионами. Им нужно не только знать героическую историю страны, но и уметь строить будущее", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250822/forum-2036993011.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_148:0:1571:1067_1920x0_80_0_0_025d7df9ca68ac22893d972253ed6b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее

Артамонов: молодым управленцам важно знать историю и уметь строить будущее

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Особенно важно, что Молодежный патриотический форум прошел в год 80-летия Победы, так как мероприятие собрало молодых управленцев, которым нужно знать не только историю, но и уметь строить будущее, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Молодежный патриотический форум прошел в регионе на базе лагеря "Прометей". Артамонов отметил, что на событии присутствовало около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного Федерального округов, Республики Беларусь. Также были приглашены депутаты Госдумы России, руководители законодательных органов семи регионов, представители ведущих вузов страны, ветераны СВО. Мероприятие было инициировано спикером липецкого областного совета депутатов Владимиром Сериковым и проводилось при поддержке регионального правительства и аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО.
По словам губернатора, центральным событием форума стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Петр Толканев, участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в лагере "Прометей". Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Это событие особенно важно в год 80-летия Победы. Ведь на форуме собрались молодые парламентарии и будущие управленцы. Завтра именно они будут руководить регионами. Им нужно не только знать героическую историю страны, но и уметь строить будущее", – сказал Артамонов.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Около 100 участников съехались на молодежный форум в Липецкую область
Вчера, 15:08
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала