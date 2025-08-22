Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее

https://ria.ru/20250822/artamonov-2037009405.html

ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Особенно важно, что Молодежный патриотический форум прошел в год 80-летия Победы, так как мероприятие собрало молодых управленцев, которым нужно знать не только историю, но и уметь строить будущее, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Молодежный патриотический форум прошел в регионе на базе лагеря "Прометей". Артамонов отметил, что на событии присутствовало около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного Федерального округов, Республики Беларусь. Также были приглашены депутаты Госдумы России, руководители законодательных органов семи регионов, представители ведущих вузов страны, ветераны СВО. Мероприятие было инициировано спикером липецкого областного совета депутатов Владимиром Сериковым и проводилось при поддержке регионального правительства и аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО. По словам губернатора, центральным событием форума стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Петр Толканев, участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в лагере "Прометей". Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это событие особенно важно в год 80-летия Победы. Ведь на форуме собрались молодые парламентарии и будущие управленцы. Завтра именно они будут руководить регионами. Им нужно не только знать героическую историю страны, но и уметь строить будущее", – сказал Артамонов.

