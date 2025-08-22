https://ria.ru/20250822/armeniya-2037061122.html
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России по статье "убийство"
В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в России по статье "убийство"
ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости. Сотрудники криминальной полиции Армении задержали в республике мужчину, разыскиваемого в России по статье "убийство", заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы армянского МВД Мартун Симонян. Ранее в пятницу ряд российских СМИ опубликовали сообщения о том, что в Армении якобы по подозрению в убийстве задержан бывший президент федерации бокса Иркутской области Сергей Силко. "Двадцать первого августа сотрудники отдела розыска ереванского управления криминальной полиции задержали разыскиваемого российскими правоохранительными органами с мая 2024 года 53-летнего мужчину. Он разыскивался по признакам пунктов "а" и "ж" части второй статьи 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)", - сказал собеседник агентства. Другие подробности он не привел.
