Рейтинг@Mail.ru
"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:31 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/arkhipelag-2036684475.html
"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве
"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве - РИА Новости, 22.08.2025
"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве
Один из самых амбициозных технологических проектов года – "Архипелаг 2025" – завершился в Сколтехе 17 августа. Десять дней участники образовательного интенсива... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:31:00+03:00
2025-08-22T13:31:00+03:00
твой бизнес
технологии
россия
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg
Один из самых амбициозных технологических проектов года – "Архипелаг 2025" – завершился в Сколтехе 17 августа. Десять дней участники образовательного интенсива работали над созданием образа дроносферы будущего – экосистемы, в которой беспилотники станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Интенсив проводился по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" и стал ключевой частью первого Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".Организаторами выступили Минпромторг России, правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, Платформа национальной технологической инициативы, Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Подробнее об итогах "Архипелага 2025" – в материале РИА Новости."Дрон-Боярд" и дроны-художникиЦентральной площадкой интенсива стала инженерная зона, где прошло свыше 50 соревнований по разным направлениям. Дроны совершили более 2,5 тысяч вылетов и налетали около 300 часов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.Одним из самых зрелищных стало соревнование "Дрон-боярд", где 14 команд выполняли задания с помощью беспилотников, зарабатывая ключи. В финале участники должны были вытащить беспилотником как можно больше монет из сундука. Победила команда Международного центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК КТИТС), набравшая 107 монет.На состязаниях по "Кибериммунной автономности" 19 команд разрабатывали модуль безопасности беспилотного воздушного судна для его адаптации к динамическим угрозам и минимизации рисков нежелательных вмешательств. Победу одержала команда "Автоботы" из Пермского национального исследовательского университета.А участникам проекта "Артоматика: рой дронов-художников" предстояло синхронизировать полеты беспилотников для создания изображения в воздухе без столкновений. Победителем стала команда "R" (Подмосковье и Краснодарский край).Дроны/шерингКлючевыми дискуссионными площадками "Архипелага 2025", который проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", стали две лаборатории. Там обсуждались вопросы развития отрасли.Участники дискуссии "Бесшовное цифровое небо" спрогнозировали, что к 2050 году дроны станут унифицированным сервисом. То есть пользователь сможет арендовать аппарат под определенную задачу с удаленной загрузкой прошивки. Для удобства беспилотники будут разделены на несколько классов. Также необходимо создать аналог маркетплейса для дронов.Во второй лаборатории разрабатывалась методология Национального рейтинга дронификации регионов, цель которого – развитие рынка БАС. Среди требований к субъектам РФ – открытое небо и создание условий для эффективной эксплуатации беспилотных систем.Кстати, специалисты собрали и оцифровали более 30 качественных эффектов, которые будут предложены для включения в оценку в 2026 году. Среди них – улучшение качества жизни, снижение экологических рисков, спасение людей и предотвращение ЧС.Вузы как драйверы ростаТакже на интенсиве провели лабораторию по суверенной акселерации (разработка программ ускоренного развития отрасли, способствующих технологическому суверенитету России – прим. ред.). Участники показали новую комплексную модель поддержки технологических проектов.Она ориентирована на вузы, органы власти и компании. Планируется, что 20 вузов-финалистов "Школы акселерации" начнут внедрять модель суверенной акселерации в свои рабочие процессы. Среди них – МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, Северо-Кавказский федеральный университет и другие опорные вузы страны. Это означает, что уже в ближайшие годы университеты станут не только центрами обучения, но и активными драйверами технологического роста по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы".Как отметила руководитель "Школы акселерации" Мария Прасолова, слова которой приводит телеграм-канал "Университет онлайн", все проекты из топ-20 получат поддержку "Платформы НТИ" уже этой осенью.Когда технологии служат человекуВ ходе трека "Человек плюс", посвященного биотехнологиям, определили ключевые тренды в сферах продовольствия, здоровьесбережения, пищевой промышленности и нейротехнологий. Всего было предложено 27 проектных инициатив и 21 сильная идея.Участники лаборатории "Развитие мышления студентов" предложили внедрить ИИ в управление вузами, переосмыслить роль преподавателя как дизайнера образовательного опыта, создать человеко-машинную систему обучения, а еще ввести KPI по знанию ИИ для преподавателей. Результаты будут представлены вузам в сентябре. А в пяти учебных заведениях в октябре стартуют исследования и программы.В лаборатории "Обучение на базе соревнований" разработали методологию превращения инженерных решений в учебные модули. Эти подходы войдут в программы подготовки "специалистов автономности". А участники дискуссии "Информационного моделирования" предложили создать сетевой центр компетенций НТИ в сфере БАС для формирования единой отраслевой модели данных.Кроме того, на "Архипелаге 2025" работали выставки "Отрасль под ключ", "Ярмарка стартапов" и "Дрон-гараж". Всего на них было представлено 166 экспонатов, которые продемонстрировали технологическое развитие отрасли БАС в стране.Так, на выставку-конкурс "Дрон-гараж" поступило 114 заявок, 87 решений прошли отбор и получили сертификаты соответствия техническим требованиям. А компании с "Ярмарки стартапов" заключили более 70 соглашений. Например, разработчик программно-аппаратного комплекса "ИнПоинт" получил предложение стать резидентом НПЦ "Ушкуйник" в Великом Новгороде.Куда двигаться дальшеПо итогам интенсива будет запущена "Книга рекордов НТИ". Это информационный портал, где собраны достижения в области беспилотных технологий. В нее войдут 47 рекордов, например, самые емкие и выносливые российские аккумуляторы для дронов, самые быстрые нейросетевые алгоритмы управления и самое чистое прохождение по автономному полету через лесополосу без навигации."Книга рекордов даст бенчмарк для индустрии, который поможет понять, на что ориентироваться, откуда брать отсчет и куда дальше двигаться", — отметил ректор Университета 2035 Дмитрий Кайсин, слова которого приводит телеграм-канал "Университет онлайн".
https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035932320.html
https://ria.ru/20250708/kuban-2028000570.html
https://ria.ru/20250730/solomentsev-2032153883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0780bc4f38a1d60581f7ea13d271f96d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, беспилотники
Твой бизнес, Технологии, Россия, Беспилотники

"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Один из самых амбициозных технологических проектов года – "Архипелаг 2025" – завершился в Сколтехе 17 августа. Десять дней участники образовательного интенсива работали над созданием образа дроносферы будущего – экосистемы, в которой беспилотники станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Интенсив проводился по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" и стал ключевой частью первого Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".
Организаторами выступили Минпромторг России, правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, Платформа национальной технологической инициативы, Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Подробнее об итогах "Архипелага 2025" – в материале РИА Новости.
Посетители на выставке международного форума Беспилотные системы: технологии будущего в инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс
17 августа, 17:50

"Дрон-Боярд" и дроны-художники

Центральной площадкой интенсива стала инженерная зона, где прошло свыше 50 соревнований по разным направлениям. Дроны совершили более 2,5 тысяч вылетов и налетали около 300 часов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Одним из самых зрелищных стало соревнование "Дрон-боярд", где 14 команд выполняли задания с помощью беспилотников, зарабатывая ключи. В финале участники должны были вытащить беспилотником как можно больше монет из сундука. Победила команда Международного центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК КТИТС), набравшая 107 монет.
На состязаниях по "Кибериммунной автономности" 19 команд разрабатывали модуль безопасности беспилотного воздушного судна для его адаптации к динамическим угрозам и минимизации рисков нежелательных вмешательств. Победу одержала команда "Автоботы" из Пермского национального исследовательского университета.
А участникам проекта "Артоматика: рой дронов-художников" предстояло синхронизировать полеты беспилотников для создания изображения в воздухе без столкновений. Победителем стала команда "R" (Подмосковье и Краснодарский край).

Дроны/шеринг

Ключевыми дискуссионными площадками "Архипелага 2025", который проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", стали две лаборатории. Там обсуждались вопросы развития отрасли.
Участники дискуссии "Бесшовное цифровое небо" спрогнозировали, что к 2050 году дроны станут унифицированным сервисом. То есть пользователь сможет арендовать аппарат под определенную задачу с удаленной загрузкой прошивки. Для удобства беспилотники будут разделены на несколько классов. Также необходимо создать аналог маркетплейса для дронов.
Во второй лаборатории разрабатывалась методология Национального рейтинга дронификации регионов, цель которого – развитие рынка БАС. Среди требований к субъектам РФ – открытое небо и создание условий для эффективной эксплуатации беспилотных систем.
Кстати, специалисты собрали и оцифровали более 30 качественных эффектов, которые будут предложены для включения в оценку в 2026 году. Среди них – улучшение качества жизни, снижение экологических рисков, спасение людей и предотвращение ЧС.
Сотрудник научно-производственного центра беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Двигатели для беспилотных авиационных систем будут производить на Кубани
8 июля, 18:26

Вузы как драйверы роста

Также на интенсиве провели лабораторию по суверенной акселерации (разработка программ ускоренного развития отрасли, способствующих технологическому суверенитету России – прим. ред.). Участники показали новую комплексную модель поддержки технологических проектов.
Она ориентирована на вузы, органы власти и компании. Планируется, что 20 вузов-финалистов "Школы акселерации" начнут внедрять модель суверенной акселерации в свои рабочие процессы. Среди них – МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, Северо-Кавказский федеральный университет и другие опорные вузы страны. Это означает, что уже в ближайшие годы университеты станут не только центрами обучения, но и активными драйверами технологического роста по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы".
Как отметила руководитель "Школы акселерации" Мария Прасолова, слова которой приводит телеграм-канал "Университет онлайн", все проекты из топ-20 получат поддержку "Платформы НТИ" уже этой осенью.

Когда технологии служат человеку

В ходе трека "Человек плюс", посвященного биотехнологиям, определили ключевые тренды в сферах продовольствия, здоровьесбережения, пищевой промышленности и нейротехнологий. Всего было предложено 27 проектных инициатив и 21 сильная идея.
Участники лаборатории "Развитие мышления студентов" предложили внедрить ИИ в управление вузами, переосмыслить роль преподавателя как дизайнера образовательного опыта, создать человеко-машинную систему обучения, а еще ввести KPI по знанию ИИ для преподавателей. Результаты будут представлены вузам в сентябре. А в пяти учебных заведениях в октябре стартуют исследования и программы.
В лаборатории "Обучение на базе соревнований" разработали методологию превращения инженерных решений в учебные модули. Эти подходы войдут в программы подготовки "специалистов автономности". А участники дискуссии "Информационного моделирования" предложили создать сетевой центр компетенций НТИ в сфере БАС для формирования единой отраслевой модели данных.
Кроме того, на "Архипелаге 2025" работали выставки "Отрасль под ключ", "Ярмарка стартапов" и "Дрон-гараж". Всего на них было представлено 166 экспонатов, которые продемонстрировали технологическое развитие отрасли БАС в стране.
Так, на выставку-конкурс "Дрон-гараж" поступило 114 заявок, 87 решений прошли отбор и получили сертификаты соответствия техническим требованиям. А компании с "Ярмарки стартапов" заключили более 70 соглашений. Например, разработчик программно-аппаратного комплекса "ИнПоинт" получил предложение стать резидентом НПЦ "Ушкуйник" в Великом Новгороде.

Куда двигаться дальше

По итогам интенсива будет запущена "Книга рекордов НТИ". Это информационный портал, где собраны достижения в области беспилотных технологий. В нее войдут 47 рекордов, например, самые емкие и выносливые российские аккумуляторы для дронов, самые быстрые нейросетевые алгоритмы управления и самое чистое прохождение по автономному полету через лесополосу без навигации.
"Книга рекордов даст бенчмарк для индустрии, который поможет понять, на что ориентироваться, откуда брать отсчет и куда дальше двигаться", — отметил ректор Университета 2035 Дмитрий Кайсин, слова которого приводит телеграм-канал "Университет онлайн".
Заместитель генерального директора по научной работе и развитию АО Азимут Виктор Соломенцев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Виктор Соломенцев: к 2030 году настанет расцвет беспилотной авиации
30 июля, 11:00
 
Твой бизнесТехнологииРоссияБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала