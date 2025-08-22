"Архипелаг 2025": как прошел интенсив по беспилотию в Москве

https://ria.ru/20250822/arkhipelag-2036684475.html

Один из самых амбициозных технологических проектов года – "Архипелаг 2025" – завершился в Сколтехе 17 августа. Десять дней участники образовательного интенсива работали над созданием образа дроносферы будущего – экосистемы, в которой беспилотники станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Интенсив проводился по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" и стал ключевой частью первого Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".Организаторами выступили Минпромторг России, правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, Платформа национальной технологической инициативы, Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Подробнее об итогах "Архипелага 2025" – в материале РИА Новости."Дрон-Боярд" и дроны-художникиЦентральной площадкой интенсива стала инженерная зона, где прошло свыше 50 соревнований по разным направлениям. Дроны совершили более 2,5 тысяч вылетов и налетали около 300 часов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.Одним из самых зрелищных стало соревнование "Дрон-боярд", где 14 команд выполняли задания с помощью беспилотников, зарабатывая ключи. В финале участники должны были вытащить беспилотником как можно больше монет из сундука. Победила команда Международного центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК КТИТС), набравшая 107 монет.На состязаниях по "Кибериммунной автономности" 19 команд разрабатывали модуль безопасности беспилотного воздушного судна для его адаптации к динамическим угрозам и минимизации рисков нежелательных вмешательств. Победу одержала команда "Автоботы" из Пермского национального исследовательского университета.А участникам проекта "Артоматика: рой дронов-художников" предстояло синхронизировать полеты беспилотников для создания изображения в воздухе без столкновений. Победителем стала команда "R" (Подмосковье и Краснодарский край).Дроны/шерингКлючевыми дискуссионными площадками "Архипелага 2025", который проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", стали две лаборатории. Там обсуждались вопросы развития отрасли.Участники дискуссии "Бесшовное цифровое небо" спрогнозировали, что к 2050 году дроны станут унифицированным сервисом. То есть пользователь сможет арендовать аппарат под определенную задачу с удаленной загрузкой прошивки. Для удобства беспилотники будут разделены на несколько классов. Также необходимо создать аналог маркетплейса для дронов.Во второй лаборатории разрабатывалась методология Национального рейтинга дронификации регионов, цель которого – развитие рынка БАС. Среди требований к субъектам РФ – открытое небо и создание условий для эффективной эксплуатации беспилотных систем.Кстати, специалисты собрали и оцифровали более 30 качественных эффектов, которые будут предложены для включения в оценку в 2026 году. Среди них – улучшение качества жизни, снижение экологических рисков, спасение людей и предотвращение ЧС.Вузы как драйверы ростаТакже на интенсиве провели лабораторию по суверенной акселерации (разработка программ ускоренного развития отрасли, способствующих технологическому суверенитету России – прим. ред.). Участники показали новую комплексную модель поддержки технологических проектов.Она ориентирована на вузы, органы власти и компании. Планируется, что 20 вузов-финалистов "Школы акселерации" начнут внедрять модель суверенной акселерации в свои рабочие процессы. Среди них – МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, Северо-Кавказский федеральный университет и другие опорные вузы страны. Это означает, что уже в ближайшие годы университеты станут не только центрами обучения, но и активными драйверами технологического роста по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы".Как отметила руководитель "Школы акселерации" Мария Прасолова, слова которой приводит телеграм-канал "Университет онлайн", все проекты из топ-20 получат поддержку "Платформы НТИ" уже этой осенью.Когда технологии служат человекуВ ходе трека "Человек плюс", посвященного биотехнологиям, определили ключевые тренды в сферах продовольствия, здоровьесбережения, пищевой промышленности и нейротехнологий. Всего было предложено 27 проектных инициатив и 21 сильная идея.Участники лаборатории "Развитие мышления студентов" предложили внедрить ИИ в управление вузами, переосмыслить роль преподавателя как дизайнера образовательного опыта, создать человеко-машинную систему обучения, а еще ввести KPI по знанию ИИ для преподавателей. Результаты будут представлены вузам в сентябре. А в пяти учебных заведениях в октябре стартуют исследования и программы.В лаборатории "Обучение на базе соревнований" разработали методологию превращения инженерных решений в учебные модули. Эти подходы войдут в программы подготовки "специалистов автономности". А участники дискуссии "Информационного моделирования" предложили создать сетевой центр компетенций НТИ в сфере БАС для формирования единой отраслевой модели данных.Кроме того, на "Архипелаге 2025" работали выставки "Отрасль под ключ", "Ярмарка стартапов" и "Дрон-гараж". Всего на них было представлено 166 экспонатов, которые продемонстрировали технологическое развитие отрасли БАС в стране.Так, на выставку-конкурс "Дрон-гараж" поступило 114 заявок, 87 решений прошли отбор и получили сертификаты соответствия техническим требованиям. А компании с "Ярмарки стартапов" заключили более 70 соглашений. Например, разработчик программно-аппаратного комплекса "ИнПоинт" получил предложение стать резидентом НПЦ "Ушкуйник" в Великом Новгороде.Куда двигаться дальшеПо итогам интенсива будет запущена "Книга рекордов НТИ". Это информационный портал, где собраны достижения в области беспилотных технологий. В нее войдут 47 рекордов, например, самые емкие и выносливые российские аккумуляторы для дронов, самые быстрые нейросетевые алгоритмы управления и самое чистое прохождение по автономному полету через лесополосу без навигации."Книга рекордов даст бенчмарк для индустрии, который поможет понять, на что ориентироваться, откуда брать отсчет и куда дальше двигаться", — отметил ректор Университета 2035 Дмитрий Кайсин, слова которого приводит телеграм-канал "Университет онлайн".

