Почти 9,5 тысяч человек решили поступать в колледжи Смоленской области
Смоленская область
 
19:09 22.08.2025
Почти 9,5 тысяч человек решили поступать в колледжи Смоленской области
смоленская область
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 9,5 тысяч молодых людей в 2025 году решили поступать в учреждения среднего профессионального образования Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что некоторые колледжи уже завершили прием документов и подвели предварительные итоги приемной кампании. "Наиболее востребованы направления архитектуры и дизайна, лабораторной диагностики, коррекционной педагогики в начальном образовании, операционной деятельности в логистике. Популярны также такие профессии как помощник машиниста, оператор информационных систем и ресурсов, проводник на железнодорожном транспорте, ювелир, сварщик", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По словам губернатора, до 1 сентября работодатели заключат договоры с абитуриентами, которые откликнулись на предложения работодателей о целевом обучении. Для студентов, планирующих трудоустройство на государственные и муниципальные предприятия, власти региона ввели дополнительные меры поддержки. С этого года ежемесячные выплаты увеличены. Для обучающихся с первого по предпоследний курс — до 5 тысяч рублей, для выпускников — до 6 тысяч рублей. "Завершился прием в колледжи и техникумы, которые являются образовательными центрами федерального проекта "Профессионалитет". В Смоленской области это Смоленская академия градостроительства и архитектуры, Смоленская академия профессионального образования, Смоленский базовый медицинский колледж им. К.С. Константиновой. Сегодня у нас созданы три отраслевых кластера — в сферах строительства, машиностроения, медицины. Они объединяют образовательные учреждения и компании-партнеры. С 1 сентября начнут функционировать еще два кластера — химии и сельского хозяйства. В 2026 году будет создан еще один кластер — в отрасли педагогики", – написал Анохин. И пояснил, что не все учебные заведения закрыли набор на бюджетные места. Прием документов продолжается.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 9,5 тысяч молодых людей в 2025 году решили поступать в учреждения среднего профессионального образования Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что некоторые колледжи уже завершили прием документов и подвели предварительные итоги приемной кампании.
"Наиболее востребованы направления архитектуры и дизайна, лабораторной диагностики, коррекционной педагогики в начальном образовании, операционной деятельности в логистике. Популярны также такие профессии как помощник машиниста, оператор информационных систем и ресурсов, проводник на железнодорожном транспорте, ювелир, сварщик", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, до 1 сентября работодатели заключат договоры с абитуриентами, которые откликнулись на предложения работодателей о целевом обучении. Для студентов, планирующих трудоустройство на государственные и муниципальные предприятия, власти региона ввели дополнительные меры поддержки. С этого года ежемесячные выплаты увеличены. Для обучающихся с первого по предпоследний курс — до 5 тысяч рублей, для выпускников — до 6 тысяч рублей.
"Завершился прием в колледжи и техникумы, которые являются образовательными центрами федерального проекта "Профессионалитет". В Смоленской области это Смоленская академия градостроительства и архитектуры, Смоленская академия профессионального образования, Смоленский базовый медицинский колледж им. К.С. Константиновой. Сегодня у нас созданы три отраслевых кластера — в сферах строительства, машиностроения, медицины. Они объединяют образовательные учреждения и компании-партнеры. С 1 сентября начнут функционировать еще два кластера — химии и сельского хозяйства. В 2026 году будет создан еще один кластер — в отрасли педагогики", – написал Анохин.
И пояснил, что не все учебные заведения закрыли набор на бюджетные места. Прием документов продолжается.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Анохин: студентам-целевикам увеличат дополнительные стипендии на Смоленщине
15 мая, 17:16
 
Смоленская область
 
 
