Глава Минпромторга использует мессенджер Max
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
google
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
россия
Новости
