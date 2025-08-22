https://ria.ru/20250822/alihanov-2036890579.html

Глава Минпромторга использует мессенджер Max

Глава Минпромторга использует мессенджер Max - РИА Новости, 22.08.2025

Глава Минпромторга использует мессенджер Max

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:06:00+03:00

2025-08-22T06:06:00+03:00

2025-08-22T06:06:00+03:00

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250821/max-2036749188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), google