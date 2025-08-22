Глава Минпромторга использует мессенджер Max

Рейтинг@Mail.ru
06:06 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), google
Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Google
© Фото : МинпромторгАнтон Алиханов
© Фото : Минпромторг
Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов уже установил национальный мессенджер Max и использует его в рабочих коммуникациях, рассказал РИА Новости пресс-секретарь министра Дмитрий Лысков.
"Да, установил на смартфон и использует в рабочих коммуникациях", - ответил он на вопрос о том, использует ли глава Минпромторга РФ мессенджер Max.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
ТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Google
 
 
