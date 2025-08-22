https://ria.ru/20250822/aliev-2036920292.html

Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне

Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне - РИА Новости, 22.08.2025

Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне

2025-08-22 Несмотря на то, что Азербайджан стремится к миру, он всегда должен быть наготове в случае возможного конфликта, заявил глава государства Ильхам Алиев.

БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Несмотря на то, что Азербайджан стремится к миру, он всегда должен быть наготове в случае возможного конфликта, заявил глава государства Ильхам Алиев."Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.По словам президента Азербайджана, те или иные события в мире невозможно предсказать, поэтому народ его страны должен самостоятельно обеспечивать себе безопасность, оставаясь начеку. В Баку, как заявил Алиев, фиксируют потенциальные источники опасности и усиливают военный потенциал.Он также сообщил о покупке современных беспилотных летательных аппаратов, а также новых систем артиллерии. Помимо этого, страна заключила договоры на новые самолеты, предназначенные для боев, а все имеющиеся были модернизированы.

