https://ria.ru/20250822/aliev-2036920292.html
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне - РИА Новости, 22.08.2025
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне
Несмотря на то, что Азербайджан стремится к миру, он всегда должен быть наготове в случае возможного конфликта, заявил глава государства Ильхам Алиев. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:32:00+03:00
2025-08-22T10:32:00+03:00
2025-08-22T10:32:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914116159_0:70:1340:824_1920x0_80_0_0_d69e3d77024b227847a48fb00d537554.jpg
БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Несмотря на то, что Азербайджан стремится к миру, он всегда должен быть наготове в случае возможного конфликта, заявил глава государства Ильхам Алиев."Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.По словам президента Азербайджана, те или иные события в мире невозможно предсказать, поэтому народ его страны должен самостоятельно обеспечивать себе безопасность, оставаясь начеку. В Баку, как заявил Алиев, фиксируют потенциальные источники опасности и усиливают военный потенциал.Он также сообщил о покупке современных беспилотных летательных аппаратов, а также новых систем артиллерии. Помимо этого, страна заключила договоры на новые самолеты, предназначенные для боев, а все имеющиеся были модернизированы.
https://ria.ru/20250813/armeniya-2034851284.html
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914116159_75:0:1266:893_1920x0_80_0_0_0d86aca06f7570f3b2106ab350ef3306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне
Алиев: Азербайджан не хочет войны, но должен быть готов к ней