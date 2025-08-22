Рейтинг@Mail.ru
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне - РИА Новости, 22.08.2025
10:32 22.08.2025
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне - РИА Новости, 22.08.2025
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне
в мире
азербайджан
баку
ильхам алиев
БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Несмотря на то, что Азербайджан стремится к миру, он всегда должен быть наготове в случае возможного конфликта, заявил глава государства Ильхам Алиев."Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.По словам президента Азербайджана, те или иные события в мире невозможно предсказать, поэтому народ его страны должен самостоятельно обеспечивать себе безопасность, оставаясь начеку. В Баку, как заявил Алиев, фиксируют потенциальные источники опасности и усиливают военный потенциал.Он также сообщил о покупке современных беспилотных летательных аппаратов, а также новых систем артиллерии. Помимо этого, страна заключила договоры на новые самолеты, предназначенные для боев, а все имеющиеся были модернизированы.
в мире, азербайджан, баку, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев
Алиев призвал азербайджанцев всегда быть готовыми к войне

Алиев: Азербайджан не хочет войны, но должен быть готов к ней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Несмотря на то, что Азербайджан стремится к миру, он всегда должен быть наготове в случае возможного конфликта, заявил глава государства Ильхам Алиев.
"Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.
По словам президента Азербайджана, те или иные события в мире невозможно предсказать, поэтому народ его страны должен самостоятельно обеспечивать себе безопасность, оставаясь начеку. В Баку, как заявил Алиев, фиксируют потенциальные источники опасности и усиливают военный потенциал.
Он также сообщил о покупке современных беспилотных летательных аппаратов, а также новых систем артиллерии. Помимо этого, страна заключила договоры на новые самолеты, предназначенные для боев, а все имеющиеся были модернизированы.
