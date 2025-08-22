Рейтинг@Mail.ru
Алиев заявил, что Азербайджан хочет мира, но должен быть готов к войне - РИА Новости, 22.08.2025
06:43 22.08.2025 (обновлено: 09:35 22.08.2025)
Алиев заявил, что Азербайджан хочет мира, но должен быть готов к войне
БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Азербайджан хочет мира, но в любой момент должен быть готов к войне, потому что невозможно предугадать, что будет завтра, заявил президент страны Ильхам Алиев. "Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.По словам Алиева, мировые процессы невозможно спрогнозировать, поэтому азербайджанцы сами должны заботиться о своей безопасности, сохраняя бдительность. В Баку, заявил он, видят "возможные источники угроз" и наращивают военную мощь.Он добавил, что Азербайджан получил современные БПЛА, а также новые артиллерийские системы. Кроме того, заключены контракты на новые боевые самолеты, а уже имеющиеся прошли модернизацию.
в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Азербайджан хочет мира, но в любой момент должен быть готов к войне, потому что невозможно предугадать, что будет завтра, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.
По словам Алиева, мировые процессы невозможно спрогнозировать, поэтому азербайджанцы сами должны заботиться о своей безопасности, сохраняя бдительность. В Баку, заявил он, видят "возможные источники угроз" и наращивают военную мощь.
Он добавил, что Азербайджан получил современные БПЛА, а также новые артиллерийские системы. Кроме того, заключены контракты на новые боевые самолеты, а уже имеющиеся прошли модернизацию.
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев
