Алиев заявил, что Азербайджан хочет мира, но должен быть готов к войне
2025-08-22T06:43:00+03:00
БАКУ, 22 авг - РИА Новости. Азербайджан хочет мира, но в любой момент должен быть готов к войне, потому что невозможно предугадать, что будет завтра, заявил президент страны Ильхам Алиев. "Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", — сказал он.По словам Алиева, мировые процессы невозможно спрогнозировать, поэтому азербайджанцы сами должны заботиться о своей безопасности, сохраняя бдительность. В Баку, заявил он, видят "возможные источники угроз" и наращивают военную мощь.Он добавил, что Азербайджан получил современные БПЛА, а также новые артиллерийские системы. Кроме того, заключены контракты на новые боевые самолеты, а уже имеющиеся прошли модернизацию.
