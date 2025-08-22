Рейтинг@Mail.ru
В Алешках опровергли сообщения об эвакуации из города - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 22.08.2025
В Алешках опровергли сообщения об эвакуации из города
В Алешках опровергли сообщения об эвакуации из города
Администрация города Алешки в Херсонской области опровергла ложную информацию о якобы эвакуации из населенного пункта.
2025-08-22T14:38:00+03:00
2025-08-22T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
россия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Администрация города Алешки в Херсонской области опровергла ложную информацию о якобы эвакуации из населенного пункта. "В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация об эвакуации населенных пунктов Алешкинского округа. Официально опровергаем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации. Власти призвали население не идти на поводу у врага и ориентироваться на официальную информацию. Город Алешки находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
херсонская область , днепр (река), россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Общество
В Алешках опровергли сообщения об эвакуации из города

Администрация Алёшек опровергла сообщения в соцсетях и мессенджерах об эвакуации

CC BY-SA 3.0 / Gottinight / Алешки
Алешки - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Gottinight /
Алешки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Администрация города Алешки в Херсонской области опровергла ложную информацию о якобы эвакуации из населенного пункта.
"В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация об эвакуации населенных пунктов Алешкинского округа. Официально опровергаем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.
Власти призвали население не идти на поводу у врага и ориентироваться на официальную информацию.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)РоссияОбщество
 
 
