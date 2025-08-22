В Алешках опровергли сообщения об эвакуации из города

https://ria.ru/20250822/aleshki-2036986551.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Администрация города Алешки в Херсонской области опровергла ложную информацию о якобы эвакуации из населенного пункта. "В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация об эвакуации населенных пунктов Алешкинского округа. Официально опровергаем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации. Власти призвали население не идти на поводу у врага и ориентироваться на официальную информацию. Город Алешки находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

