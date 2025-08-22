Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Благовещенска и Харбина рассчитывают подписать соглашение
22.08.2025
Амурская область
Амурская область
 
12:30 22.08.2025
Аэропорты Благовещенска и Харбина рассчитывают подписать соглашение
Аэропорты Благовещенска и Харбина в ближайшее время подпишут соглашения о сотрудничестве, сообщает правительство Амурской области.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг – РИА Новости. Аэропорты Благовещенска и Харбина в ближайшее время подпишут соглашения о сотрудничестве, сообщает правительство Амурской области. Перспективы по развитию авиационных маршрутов между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян обсудили главы регионов Василий Орлов и Лян Хуэйлин. "Мы в Харбине обсуждали необходимость развития пассажирских перевозок. В ближайшее время между аэропортами Благовещенска и Харбина будет подписано соглашение. Благовещенский аэропорт играет важную роль в развитии сферы туризма в регионе. Через него китайские туристы будут летать в другие города России, а россияне будут прилетать сюда со всей страны, чтобы выехать в Хэйхэ. Мы готовы рассмотреть предложения китайских авиакомпаний для развития дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - сказал Орлов. Губернаторы осмотрели строящийся терминал аэропорта Благовещенска. В декабре 2023 года там введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 километра, способная принимать все типы воздушных судов. Участок нового перрона может одновременно обслуживать до пяти самолётов. Также в аэрогавани построили новую рулежную дорожку, благодаря которой воздушные суда могут заходить на места стоянок на тяге собственных двигателей. Сейчас строится новый международный терминал. Модернизацию инфраструктуры аэропорта планируется завершить в текущем году. Губернатор провинции Хэйлунцзян отметила, что аэропорт Харбина является крупным транспортным узлом и принимает не только пассажиров, но и занимается грузоперевозками. В этом направлении также есть возможности для дальнейшего сотрудничества между регионами, добавили в правительстве.
харбин, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Харбин, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг – РИА Новости. Аэропорты Благовещенска и Харбина в ближайшее время подпишут соглашения о сотрудничестве, сообщает правительство Амурской области.
Перспективы по развитию авиационных маршрутов между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян обсудили главы регионов Василий Орлов и Лян Хуэйлин.
"Мы в Харбине обсуждали необходимость развития пассажирских перевозок. В ближайшее время между аэропортами Благовещенска и Харбина будет подписано соглашение. Благовещенский аэропорт играет важную роль в развитии сферы туризма в регионе. Через него китайские туристы будут летать в другие города России, а россияне будут прилетать сюда со всей страны, чтобы выехать в Хэйхэ. Мы готовы рассмотреть предложения китайских авиакомпаний для развития дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - сказал Орлов.
Губернаторы осмотрели строящийся терминал аэропорта Благовещенска. В декабре 2023 года там введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 километра, способная принимать все типы воздушных судов. Участок нового перрона может одновременно обслуживать до пяти самолётов. Также в аэрогавани построили новую рулежную дорожку, благодаря которой воздушные суда могут заходить на места стоянок на тяге собственных двигателей. Сейчас строится новый международный терминал. Модернизацию инфраструктуры аэропорта планируется завершить в текущем году.
Губернатор провинции Хэйлунцзян отметила, что аэропорт Харбина является крупным транспортным узлом и принимает не только пассажиров, но и занимается грузоперевозками. В этом направлении также есть возможности для дальнейшего сотрудничества между регионами, добавили в правительстве.
