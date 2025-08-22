Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" в сентябре возобновит полеты в несколько городов Узбекистана - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/aeroflot-2036985502.html
"Аэрофлот" в сентябре возобновит полеты в несколько городов Узбекистана
"Аэрофлот" в сентябре возобновит полеты в несколько городов Узбекистана - РИА Новости, 22.08.2025
"Аэрофлот" в сентябре возобновит полеты в несколько городов Узбекистана
Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:33:00+03:00
2025-08-22T14:33:00+03:00
москва
узбекистан
санкт-петербург
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания. "Четырнадцатого сентября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Бухару. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю: вылет из Шереметьево — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, обратный рейс из Бухары — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в компании о новых направлениях из Москвы. "С 15 сентября вновь будем выполнять прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полёты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - добавили там. "Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам", - сообщил "Аэрофлот" о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан. Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полётов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.
https://ria.ru/20250818/aeroflot-2036055505.html
москва
узбекистан
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, узбекистан, санкт-петербург, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Узбекистан, Санкт-Петербург, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
"Аэрофлот" в сентябре возобновит полеты в несколько городов Узбекистана

"Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты в некоторые города Узбекистана

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 сентября возобновляет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в некоторые города Узбекистана, сообщила компания.
"Четырнадцатого сентября авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Бухару. Полёты будут выполняться четыре раза в неделю: вылет из Шереметьево — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, обратный рейс из Бухары — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям", - рассказали в компании о новых направлениях из Москвы.
"С 15 сентября вновь будем выполнять прямые рейсы между Москвой и Ургенчем. Полёты запланированы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам", - добавили там.
"Шестнадцатого сентября открываем новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд. Полёты будут выполняться дважды в неделю: по средам и пятницам. С 17 сентября будем выполнять новые прямые рейсы из Северной столицы в Ташкент. Полёты запланированы с частотой два раза в неделю: по четвергам и субботам", - сообщил "Аэрофлот" о новых маршрутах из Петербурга в Узбекистан.
Там добавили, что с 13 сентября компания увеличит частоту полётов между Москвой и Самаркандом с трех до пяти рейсов в неделю. Новые рейсы из Москвы запланированы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
18 августа, 14:07
 
МоскваУзбекистанСанкт-ПетербургАэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала