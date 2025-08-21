https://ria.ru/20250821/zhuravleva-2036686687.html

Журавлева: бизнес должен быть полноценным партнером власти

Журавлева: бизнес должен быть полноценным партнером власти - РИА Новости, 21.08.2025

Журавлева: бизнес должен быть полноценным партнером власти

Бизнес должен быть не просто спонсором, а полноценным партнером власти, все стороны, в том числе жители, должны находиться в диалоге, сообщила генеральный... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бизнес должен быть не просто спонсором, а полноценным партнером власти, все стороны, в том числе жители, должны находиться в диалоге, сообщила генеральный директор фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. Заявление прозвучало на X Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений, который проходит в Казани. Эксперты обсудили тему на сессии "Город для жизни: как бизнесу, власти и жителям научиться работать сообща?". Организатором диалога выступил фонд Мельниченко. Участниками мероприятия также стали глава города Рыбинск Дмитрий Рудаков, глава города Елец Вячеслав Жабин, генеральный директор Сибирской лаборатории урбанистики Сергей Маяренков, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы Александр Козлов, председатель Общественной палаты Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами власти и устойчивому развитию УК "Уральская Сталь" Вадим Ковалев и руководитель службы по связям с государственными органами компании "СИБУР" в Республике Татарстан Станислав Мартыненко. В фокусе внимания сессии были вопросы социального партнерства и механизмы, которые помогают масштабировать успешные практики в этой сфере. Обсуждались примеры успешного сотрудничества и проблемы, которые мешают его выстраивать. Участники дискуссии согласились, что только комплексное и системное взаимодействие органов власти всех уровней, коммерческих предприятий, частных предпринимателей и жителей городов способно дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию территорий. "Бизнес должен быть не просто спонсором, а полноценным партнером власти. В идеальном мире было бы здорово, когда все стороны, включая местные сообщества и жителей, находятся в постоянном диалоге, из которого и выстраивается социальное партнерство. Как этого достичь? Важны два принципа по которым необходимо выстраивать взаимодействие всех стейкхолдеров – это синхронизация и координация. Но надо честно говорить, что с этим сегодня есть проблемы, которые решаются скорее точечным ручным управлением", - отметила в своем выступлении Журавлева, ее слова привели в пресс-службе фонда. Она привела в пример два успешных кейса взаимодействия фонда Мельниченко с региональными и муниципальными органами власти. В первом случае - эффективное партнерство с правительством республики Бурятия и администрацией поселка Саган-Нур позволили не только реализовать серию проектов благоустройства в населенном пункте, но и создать пять объектов уличного искусства в рамках арт-фестиваля "Смена". Во втором случае - совместно с муниципалитетом города Назарово Красноярского края с привлечением активных жителей был проведен "Урбан-Фест", в ходе которого в формате городского праздника была благоустроена территория Аллеи шахтерской славы. По словам Журавлевой, в обоих случаях местные администрации приняли на себя обязательства развивать эти инициативы в дальнейшем, что стало отличным примером синхронизации усилий бизнеса и власти. Фонд Мельниченко – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием промышленных городов в 18 регионах страны. Фонд реализует проекты в сфере благоустройства, образования, медицины, здорового образа жизни, поддержки местных сообществ, экологических, спортивных и культурных инициатив. Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений – это федеральная площадка, посвященная вопросам создания комфортной городской среды, устойчивого развития и благоустройства малых городов России.

