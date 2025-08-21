https://ria.ru/20250821/zhizn-2035369411.html

Единственная из Романовых: жизнь самой знаменитой каскадерши СССР

Единственная из Романовых: жизнь самой знаменитой каскадерши СССР - РИА Новости, 21.08.2025

Единственная из Романовых: жизнь самой знаменитой каскадерши СССР

Революция 1917-го заставила Романовых массово эмигрировать из России. Однако, были и исключения. Наталья Андросова, приходившаяся праправнучкой Николаю I, не... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T19:50:00+03:00

2025-08-21T19:50:00+03:00

2025-08-21T19:50:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036782715_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_0c6fb04814487cd0736653b05e7cc2f6.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Революция 1917-го заставила Романовых массово эмигрировать из России. Однако, были и исключения. Наталья Андросова, приходившаяся праправнучкой Николаю I, не только осталась в Советской России, но и приобрела всесоюзную славу каскадерши, выполнявшей смертельные трюки на мотоцикле.Она пережила ужасы Великой Отечественной, от травм на ее теле не было живого места, но никакие трудности не смогли сломить ее стальной, венценосный, характер.Дед, укравший бриллианты из-за безумной любвиОтец Натальи, князь Александр Николаевич Искандер, приходился сыном великому князю Николаю Константиновичу, младшему сыну российского императора Николая I.Дед будущей каскадерши славился отчаянным бесстрашием на грани безрассудства и без оглядки ввязывался в сомнительные романы. Страсть к любовным авантюрам привела его к высылке из Петербурга в связи с тем, что он украл три бриллианта из оклада иконы, пытаясь приобрести подарок для американки Фанни Лир.Очень может быть, что отчаянный характер деда передался позже его внучке.Мать Натальи — Ольга Иосифовна Роговская была дочерью статского советника Иосифа Станиславовича Роговского. В семье родился еще сын Кирилл.Сестра с братом остались двумя единственными из потомков Романовых Романовых по мужской линии на территории СССР.Переехали на Арбат после доносаОтец Натальи вынужден был бежать во Францию после событий гражданской войны. Мать вскоре вышла замуж за советского чиновника Николая Андросова, который записал брата и сестру в свой паспорт как родных детей.После доноса одного из соседей, положившему глаз на жилье бывших дворян, Андросовым пришлось перебраться в подвал на Арбате, где те и прожили до 1970-го.Мать никогда не скрывала от Натальи ее истинного происхождения, девушка выросла настоящей красавицей. К сожалению, из-за происхождения у нее не получилось получить нормальное образование, после окончания семилетки она пошла работать."Чем только ни занималась: делала табуретки, шила шляпы." — вспоминала Наталья.В 30-е девушка всерьез занялась мотогонками. В мотоциклетном клубе она показала прекрасный результат и лучше мужчин выполняла на вертикальной стене смертельно опасные трюки, и вскоре Наталья стала работать в Парке Горького каскадершей на мотоцикле, в аттракционе "Мотогонки по вертикальной стене".Дала в глаз настойчивому ухажёруНе сидела сложа руки Наташа и в Великую Отечественную. Аттракцион в парке Горького, где она работала, тогда закрыли, и Андросовой предложили эвакуироваться. Но она отказалась, так как была уверена, что немцы в Москву не придут."Сначала я тушила и сбрасывала с крыш домов зажигательные бомбы, а потом пошла в истребительный отряд. Двадцать парней, и я работали курьерами, развозили на мотоциклах документы. Правда, недолго. Один комиссар попытался взять меня силой. Пришлось дать ему в глаз. Благо, рука, натренированная. Из отряда, конечно, меня "ушли"". – рассказывала о тех годах Наталья.После работала шофером на полуторке. Вывозила из Александровского сада снег. А когда в московском цирке восстановили аттракцион, снова вернулась к трюкам на мотоцикле.Воспитывала чужих детейВ 1950-х Наталья Андросова вышла замуж за овдовевшего кинорежиссера Николая Досталя, став мачехой двух его маленьких сыновей. Однако, счастливой семейной жизни не получилось. В 1959-м Досталь начал работать над новой картиной и по нелепой, трагической случайности погиб во время съемок фильма "Всё начинается с дороги".Не успев обзавестись собственными детьми, Наталья остаток жизни посвятила воспитанию пасынков. Впоследствии оба мальчика - Вова и Коля стали известными режиссерами.Замуж женщина больше так и не вышла.Гоняла на мотоцикле до 50-летНаталья Андросова продолжала заниматься мотогонками до пятидесяти лет, не взирая на бесконечные падения, травмы и предупреждения врачей. Она стала настоящим кумиром поколения 60-х. Андрей Вознесенский посвящал ей стихи, а постовые отдавали честь, когда девушка возвращалась с работы на ставший родным Арбат. Ее так многие и называли – "Королева Арбата".Но со временем многочисленные травмы дали о себе знать, и женщине пришлось завязать с трюками, но урожденная княжна и тут не пала духом."Я понимаю, что жизнь тяжелая, но все равно надо держаться. У меня сколько болезней: позвонки побиты, колена нет. Но я никогда об этом не говорю. Лежала в больнице — так меня врачи в пример молодежи ставили." — говорила Наталья в одном интервью.В 1992-м умер брат Кирилл, а Наталья осталась во всей России единственной из потомков Романовых. И тихо ушла в 1999 после инфаркта, оставаясь аристократкой духа до конца.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60