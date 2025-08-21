Рейтинг@Mail.ru
Единственная из Романовых: жизнь самой знаменитой каскадерши СССР - РИА Новости, 21.08.2025
19:50 21.08.2025
Единственная из Романовых: жизнь самой знаменитой каскадерши СССР
Единственная из Романовых: жизнь самой знаменитой каскадерши СССР
Революция 1917-го заставила Романовых массово эмигрировать из России. Однако, были и исключения. Наталья Андросова, приходившаяся праправнучкой Николаю I, не... РИА Новости, 21.08.2025
© РИА Новости / Стыров | Перейти в медиабанкМотогонщики во время соревнований, 1965 год
© РИА Новости / Стыров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Революция 1917-го заставила Романовых массово эмигрировать из России. Однако, были и исключения. Наталья Андросова, приходившаяся праправнучкой Николаю I, не только осталась в Советской России, но и приобрела всесоюзную славу каскадерши, выполнявшей смертельные трюки на мотоцикле.
Она пережила ужасы Великой Отечественной, от травм на ее теле не было живого места, но никакие трудности не смогли сломить ее стальной, венценосный, характер.

Дед, укравший бриллианты из-за безумной любви

Отец Натальи, князь Александр Николаевич Искандер, приходился сыном великому князю Николаю Константиновичу, младшему сыну российского императора Николая I.
© РИА Новости / Галина Киселева | Перейти в медиабанкРепродукция портрета императора Николая I
© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета императора Николая I
Дед будущей каскадерши славился отчаянным бесстрашием на грани безрассудства и без оглядки ввязывался в сомнительные романы. Страсть к любовным авантюрам привела его к высылке из Петербурга в связи с тем, что он украл три бриллианта из оклада иконы, пытаясь приобрести подарок для американки Фанни Лир.
Очень может быть, что отчаянный характер деда передался позже его внучке.
Мать Натальи — Ольга Иосифовна Роговская была дочерью статского советника Иосифа Станиславовича Роговского. В семье родился еще сын Кирилл.
© Public domainКирилл и Наталья Искандер, Ташкент, 1919 год
© Public domain
Кирилл и Наталья Искандер, Ташкент, 1919 год
Сестра с братом остались двумя единственными из потомков Романовых Романовых по мужской линии на территории СССР.

Переехали на Арбат после доноса

Отец Натальи вынужден был бежать во Францию после событий гражданской войны. Мать вскоре вышла замуж за советского чиновника Николая Андросова, который записал брата и сестру в свой паспорт как родных детей.
После доноса одного из соседей, положившему глаз на жилье бывших дворян, Андросовым пришлось перебраться в подвал на Арбате, где те и прожили до 1970-го.
Наталья Андросова
Наталья Андросова
Мать никогда не скрывала от Натальи ее истинного происхождения, девушка выросла настоящей красавицей. К сожалению, из-за происхождения у нее не получилось получить нормальное образование, после окончания семилетки она пошла работать.
"Чем только ни занималась: делала табуретки, шила шляпы." — вспоминала Наталья.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкАттракцион "Гонки по вертикали" в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, Москва, 1939 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Аттракцион "Гонки по вертикали" в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, Москва, 1939 год
В 30-е девушка всерьез занялась мотогонками. В мотоциклетном клубе она показала прекрасный результат и лучше мужчин выполняла на вертикальной стене смертельно опасные трюки, и вскоре Наталья стала работать в Парке Горького каскадершей на мотоцикле, в аттракционе "Мотогонки по вертикальной стене".

Дала в глаз настойчивому ухажёру

Не сидела сложа руки Наташа и в Великую Отечественную. Аттракцион в парке Горького, где она работала, тогда закрыли, и Андросовой предложили эвакуироваться. Но она отказалась, так как была уверена, что немцы в Москву не придут.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год
"Сначала я тушила и сбрасывала с крыш домов зажигательные бомбы, а потом пошла в истребительный отряд. Двадцать парней, и я работали курьерами, развозили на мотоциклах документы. Правда, недолго. Один комиссар попытался взять меня силой. Пришлось дать ему в глаз. Благо, рука, натренированная. Из отряда, конечно, меня "ушли"". – рассказывала о тех годах Наталья.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМосквичи строят заграждения на улицах города во время обороны Москвы
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Москвичи строят заграждения на улицах города во время обороны Москвы
После работала шофером на полуторке. Вывозила из Александровского сада снег. А когда в московском цирке восстановили аттракцион, снова вернулась к трюкам на мотоцикле.

Воспитывала чужих детей

В 1950-х Наталья Андросова вышла замуж за овдовевшего кинорежиссера Николая Досталя, став мачехой двух его маленьких сыновей. Однако, счастливой семейной жизни не получилось. В 1959-м Досталь начал работать над новой картиной и по нелепой, трагической случайности погиб во время съемок фильма "Всё начинается с дороги".
Не успев обзавестись собственными детьми, Наталья остаток жизни посвятила воспитанию пасынков. Впоследствии оба мальчика - Вова и Коля стали известными режиссерами.
Замуж женщина больше так и не вышла.

Гоняла на мотоцикле до 50-лет

Наталья Андросова продолжала заниматься мотогонками до пятидесяти лет, не взирая на бесконечные падения, травмы и предупреждения врачей. Она стала настоящим кумиром поколения 60-х. Андрей Вознесенский посвящал ей стихи, а постовые отдавали честь, когда девушка возвращалась с работы на ставший родным Арбат. Ее так многие и называли – "Королева Арбата".
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСоветский поэт Андрей Вознесенский
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Советский поэт Андрей Вознесенский
Но со временем многочисленные травмы дали о себе знать, и женщине пришлось завязать с трюками, но урожденная княжна и тут не пала духом.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкАрбатская площадь в 1960-е годы
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Арбатская площадь в 1960-е годы
"Я понимаю, что жизнь тяжелая, но все равно надо держаться. У меня сколько болезней: позвонки побиты, колена нет. Но я никогда об этом не говорю. Лежала в больнице — так меня врачи в пример молодежи ставили." — говорила Наталья в одном интервью.
В 1992-м умер брат Кирилл, а Наталья осталась во всей России единственной из потомков Романовых. И тихо ушла в 1999 после инфаркта, оставаясь аристократкой духа до конца.
 
 
 
