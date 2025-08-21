Рейтинг@Mail.ru
Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:18 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/zernovye-2036702438.html
Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье
Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье
Почти 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых намолотили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:18:00+03:00
2025-08-21T13:18:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_a4436aae3c686d88e13b4ff330f1237d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Почти 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых намолотили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Убраны культуры с площади 56,3 тысячи гектаров – это треть от запланированных на сезон (170 тысяч гектаров). Отмечается, что урожайность сохраняется на уровне 42,4 центнера с гектара и превышает прошлогодние показатели на 8,4 центнера. "В этом году увеличим валовый объем по основным культурам, включая зерновые – до 530 тысяч тонн. Озимые – пшеница, рожь и тритикале, уже дали почти 193 тысячи тонн зерна при урожайности 45,8 центнера с гектара, что на 10 центнеров выше прошлогоднего уровня", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. Министр уточнил, что яровые – пшеница, ячмень, овес – принесли 19,7 тысячи тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара. Также он добавил, что зернобобовые были убраны с 9 тысяч гектаров, собрано 26,2 тысячи тонн, из которых 25,8 тысячи тонн составляет горох. Также Двойных отметил, что аграрии продолжают работу в полях, а общая площадь уборки в этом сезоне превышает 266 тысяч гектаров. Было убрано более 2 тысяч гектаров озимой пшеницы, намолочено 11 тысяч тонн зерна. В сельхозпредприятиях Зарайска зерно убрано с 16,6 тысячи гектаров, в Луховицах – с площади почти 6 тысяч гектаров, в Ступине – с 4,2 тысячи гектаров, в Коломне – с 4 тысяч гектаров, уборочная кампания также продолжается и в других муниципалитетах. Кроме увеличения валового объема по зерновым, в этом году планируется нарастить производство картофеля до 557 тысяч тонн, овощей – до 553 тысяч тонн, масличных – до 100,3 тысячи тонн.
https://ria.ru/20250821/transfer-2036672004.html
https://ria.ru/20250821/portal-2036668292.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5b571b6fe1616121740ff40fce43eabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье

Более 200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Почти 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых намолотили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Убраны культуры с площади 56,3 тысячи гектаров – это треть от запланированных на сезон (170 тысяч гектаров). Отмечается, что урожайность сохраняется на уровне 42,4 центнера с гектара и превышает прошлогодние показатели на 8,4 центнера.
Автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на фестиваль джаза в Подмосковье
Вчера, 11:31
"В этом году увеличим валовый объем по основным культурам, включая зерновые – до 530 тысяч тонн. Озимые – пшеница, рожь и тритикале, уже дали почти 193 тысячи тонн зерна при урожайности 45,8 центнера с гектара, что на 10 центнеров выше прошлогоднего уровня", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных.
Министр уточнил, что яровые – пшеница, ячмень, овес – принесли 19,7 тысячи тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара. Также он добавил, что зернобобовые были убраны с 9 тысяч гектаров, собрано 26,2 тысячи тонн, из которых 25,8 тысячи тонн составляет горох. Также Двойных отметил, что аграрии продолжают работу в полях, а общая площадь уборки в этом сезоне превышает 266 тысяч гектаров.
Было убрано более 2 тысяч гектаров озимой пшеницы, намолочено 11 тысяч тонн зерна. В сельхозпредприятиях Зарайска зерно убрано с 16,6 тысячи гектаров, в Луховицах – с площади почти 6 тысяч гектаров, в Ступине – с 4,2 тысячи гектаров, в Коломне – с 4 тысяч гектаров, уборочная кампания также продолжается и в других муниципалитетах.
Кроме увеличения валового объема по зерновым, в этом году планируется нарастить производство картофеля до 557 тысяч тонн, овощей – до 553 тысяч тонн, масличных – до 100,3 тысячи тонн.
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз
Вчера, 11:17
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала