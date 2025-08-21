https://ria.ru/20250821/zernovye-2036702438.html

Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье

Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025

Почти 240 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Почти 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых намолотили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Убраны культуры с площади 56,3 тысячи гектаров – это треть от запланированных на сезон (170 тысяч гектаров). Отмечается, что урожайность сохраняется на уровне 42,4 центнера с гектара и превышает прошлогодние показатели на 8,4 центнера. "В этом году увеличим валовый объем по основным культурам, включая зерновые – до 530 тысяч тонн. Озимые – пшеница, рожь и тритикале, уже дали почти 193 тысячи тонн зерна при урожайности 45,8 центнера с гектара, что на 10 центнеров выше прошлогоднего уровня", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. Министр уточнил, что яровые – пшеница, ячмень, овес – принесли 19,7 тысячи тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара. Также он добавил, что зернобобовые были убраны с 9 тысяч гектаров, собрано 26,2 тысячи тонн, из которых 25,8 тысячи тонн составляет горох. Также Двойных отметил, что аграрии продолжают работу в полях, а общая площадь уборки в этом сезоне превышает 266 тысяч гектаров. Было убрано более 2 тысяч гектаров озимой пшеницы, намолочено 11 тысяч тонн зерна. В сельхозпредприятиях Зарайска зерно убрано с 16,6 тысячи гектаров, в Луховицах – с площади почти 6 тысяч гектаров, в Ступине – с 4,2 тысячи гектаров, в Коломне – с 4 тысяч гектаров, уборочная кампания также продолжается и в других муниципалитетах. Кроме увеличения валового объема по зерновым, в этом году планируется нарастить производство картофеля до 557 тысяч тонн, овощей – до 553 тысяч тонн, масличных – до 100,3 тысячи тонн.

