Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь заговорил о прекращении огня - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036671182.html
Зеленский вновь заговорил о прекращении огня
Зеленский вновь заговорил о прекращении огня - РИА Новости, 21.08.2025
Зеленский вновь заговорил о прекращении огня
Владимир Зеленский снова заговорил о прекращении огня, хотя Россия настаивает на достижении окончательных договоренностей, а президент США Дональд Трамп уже... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:28:00+03:00
2025-08-21T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский снова заговорил о прекращении огня, хотя Россия настаивает на достижении окончательных договоренностей, а президент США Дональд Трамп уже сказал, что прекращение огня не нужно. "Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате без какого-либо варианта прекращения огня трехсторонний формат встречи почти невозможен. Потому что США нужно присутствовать в момент окончания войны или в какой-то момент, дающий сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет. Я сказал Трампу, что нам в любом случае понадобится время тишины, чтобы наработать план окончания войны", - заявил Зеленский в разговоре с журналистами, его слова приводит агентство УНИАН. При этом ранее на встрече с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. После этой встречи сам Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250821/zapad-2036662365.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036661751.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский вновь заговорил о прекращении огня

Зеленский вновь заговорил о прекращении огня, несмотря на позицию России и США

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский снова заговорил о прекращении огня, хотя Россия настаивает на достижении окончательных договоренностей, а президент США Дональд Трамп уже сказал, что прекращение огня не нужно.
"Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате без какого-либо варианта прекращения огня трехсторонний формат встречи почти невозможен. Потому что США нужно присутствовать в момент окончания войны или в какой-то момент, дающий сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет. Я сказал Трампу, что нам в любом случае понадобится время тишины, чтобы наработать план окончания войны", - заявил Зеленский в разговоре с журналистами, его слова приводит агентство УНИАН.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Запад пытается взять реванш за Украину, считает сербский дипломат
10:38
При этом ранее на встрече с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. После этой встречи сам Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал, какие хочет гарантии безопасности для Украины
10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала