Зеленский вновь заговорил о прекращении огня, несмотря на позицию России и США
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский снова заговорил о прекращении огня, хотя Россия настаивает на достижении окончательных договоренностей, а президент США Дональд Трамп уже сказал, что прекращение огня не нужно.
"Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате без какого-либо варианта прекращения огня трехсторонний формат встречи почти невозможен. Потому что США нужно присутствовать в момент окончания войны или в какой-то момент, дающий сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет. Я сказал Трампу, что нам в любом случае понадобится время тишины, чтобы наработать план окончания войны", - заявил Зеленский в разговоре с журналистами, его слова приводит агентство УНИАН.
При этом ранее на встрече с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. После этой встречи сам Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.