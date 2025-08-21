https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036670244.html
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей - РИА Новости, 21.08.2025
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей
Владимир Зеленский, говоря о Будапеште как о возможном месте проведения переговоров с Россией, в противоречие тому, что уже заявляли в Вашингтоне, заявил, что... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:26:00+03:00
2025-08-21T11:26:00+03:00
2025-08-21T11:26:00+03:00
в мире
будапешт
россия
сша
владимир зеленский
скотт бессент
юрий ушаков
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о Будапеште как о возможном месте проведения переговоров с Россией, в противоречие тому, что уже заявляли в Вашингтоне, заявил, что "на данный момент это сложная задача", его слова передает агентство Рейтер. "Зеленский о Будапеште как о возможном месте проведения мирных переговоров: "на данный момент это сложная задача", - говорится в публикации. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html
будапешт
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, будапешт, россия, сша, владимир зеленский, скотт бессент, юрий ушаков, politico, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Будапешт, Россия, США, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Юрий Ушаков, Politico, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей
Зеленский стал сомневаться в Будапеште как в месте проведения переговоров