Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о Будапеште как о возможном месте проведения переговоров с Россией, в противоречие тому, что уже заявляли в Вашингтоне, заявил, что "на данный момент это сложная задача", его слова передает агентство Рейтер. "Зеленский о Будапеште как о возможном месте проведения мирных переговоров: "на данный момент это сложная задача", - говорится в публикации. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

