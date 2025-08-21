Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036670244.html
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей - РИА Новости, 21.08.2025
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей
Владимир Зеленский, говоря о Будапеште как о возможном месте проведения переговоров с Россией, в противоречие тому, что уже заявляли в Вашингтоне, заявил, что... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:26:00+03:00
2025-08-21T11:26:00+03:00
в мире
будапешт
россия
сша
владимир зеленский
скотт бессент
юрий ушаков
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о Будапеште как о возможном месте проведения переговоров с Россией, в противоречие тому, что уже заявляли в Вашингтоне, заявил, что "на данный момент это сложная задача", его слова передает агентство Рейтер. "Зеленский о Будапеште как о возможном месте проведения мирных переговоров: "на данный момент это сложная задача", - говорится в публикации. Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036650338.html
будапешт
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, будапешт, россия, сша, владимир зеленский, скотт бессент, юрий ушаков, politico, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Будапешт, Россия, США, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Юрий Ушаков, Politico, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский назвал проведение переговоров в Будапеште сложной задачей

Зеленский стал сомневаться в Будапеште как в месте проведения переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о Будапеште как о возможном месте проведения переговоров с Россией, в противоречие тому, что уже заявляли в Вашингтоне, заявил, что "на данный момент это сложная задача", его слова передает агентство Рейтер.
«
"Зеленский о Будапеште как о возможном месте проведения мирных переговоров: "на данный момент это сложная задача", - говорится в публикации.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News не исключил, что саммит "Россия-США-Украина" может пройти в венгерской столице. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом якобы рассматривает Будапешт как приоритетное место для проведения трехсторонней встречи.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
09:30
 
В миреБудапештРоссияСШАВладимир ЗеленскийСкотт БессентЮрий УшаковPoliticoВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала