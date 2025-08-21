https://ria.ru/20250821/zapad-2036648302.html

Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ

Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет

АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет турецкий портал Haber7com. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. "О том, что европейские лидеры выстроились перед Трампом как бутылки, можно писать романы... Глобалисты подтолкнули Украину, захваченную ими в результате "оранжевой революции", к войне с Россией. "Путь в Европу", который украинцы начали вслед за поддерживаемыми (Джорджем) Соросом веточными героями, обернулся национальной катастрофой. Страна погрузилась в полную разруху. Десять миллионов беженцев, более миллиона погибших, разделенная страна, рухнувшая экономика и полностью разрушенная социальная структура",- пишет колумнист издания Гаффар Якынча. По его словам, те, кто привел Украину к катастрофе вместе с (Владимиром) Зеленским, теперь собрались обсуждать то, как они "разделят расходы на катастрофу и как будут убирать труп". "(Дональд) Трамп, с другой стороны, чувствует себя среди них наиболее комфортно в роли гробовщика, который убирает труп, от которого уже дурно пахнет", - пишет Якынча.

