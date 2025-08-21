Рейтинг@Mail.ru
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2025
09:16 21.08.2025
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2025
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ
Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет РИА Новости, 21.08.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет турецкий портал Haber7com. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. "О том, что европейские лидеры выстроились перед Трампом как бутылки, можно писать романы... Глобалисты подтолкнули Украину, захваченную ими в результате "оранжевой революции", к войне с Россией. "Путь в Европу", который украинцы начали вслед за поддерживаемыми (Джорджем) Соросом веточными героями, обернулся национальной катастрофой. Страна погрузилась в полную разруху. Десять миллионов беженцев, более миллиона погибших, разделенная страна, рухнувшая экономика и полностью разрушенная социальная структура",- пишет колумнист издания Гаффар Якынча. По его словам, те, кто привел Украину к катастрофе вместе с (Владимиром) Зеленским, теперь собрались обсуждать то, как они "разделят расходы на катастрофу и как будут убирать труп". "(Дональд) Трамп, с другой стороны, чувствует себя среди них наиболее комфортно в роли гробовщика, который убирает труп, от которого уже дурно пахнет", - пишет Якынча.
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ

Haber7com: выстроившиеся перед Трампом политики привели Украину к катастрофе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет турецкий портал Haber7com.
В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
08:00
"О том, что европейские лидеры выстроились перед Трампом как бутылки, можно писать романы... Глобалисты подтолкнули Украину, захваченную ими в результате "оранжевой революции", к войне с Россией. "Путь в Европу", который украинцы начали вслед за поддерживаемыми (Джорджем) Соросом веточными героями, обернулся национальной катастрофой. Страна погрузилась в полную разруху. Десять миллионов беженцев, более миллиона погибших, разделенная страна, рухнувшая экономика и полностью разрушенная социальная структура",- пишет колумнист издания Гаффар Якынча.
По его словам, те, кто привел Украину к катастрофе вместе с (Владимиром) Зеленским, теперь собрались обсуждать то, как они "разделят расходы на катастрофу и как будут убирать труп".
"(Дональд) Трамп, с другой стороны, чувствует себя среди них наиболее комфортно в роли гробовщика, который убирает труп, от которого уже дурно пахнет", - пишет Якынча.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Мы еще будем скучать по Зеленскому: на подходе его смена и плохие новости
08:00
 
