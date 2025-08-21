https://ria.ru/20250821/zapad-2036648302.html
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2025
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ
Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:16:00+03:00
2025-08-21T09:16:00+03:00
2025-08-21T09:16:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_783:0:3072:1287_1920x0_80_0_0_51c34d1403cc400e4b90c54cd2defb58.jpg
АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Западные политики, выстроившиеся перед президентом США Дональдом Трампом в Белом доме "как бутылки", привели Украину к катастрофе и теперь "убирают труп", пишет турецкий портал Haber7com. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. "О том, что европейские лидеры выстроились перед Трампом как бутылки, можно писать романы... Глобалисты подтолкнули Украину, захваченную ими в результате "оранжевой революции", к войне с Россией. "Путь в Европу", который украинцы начали вслед за поддерживаемыми (Джорджем) Соросом веточными героями, обернулся национальной катастрофой. Страна погрузилась в полную разруху. Десять миллионов беженцев, более миллиона погибших, разделенная страна, рухнувшая экономика и полностью разрушенная социальная структура",- пишет колумнист издания Гаффар Якынча. По его словам, те, кто привел Украину к катастрофе вместе с (Владимиром) Зеленским, теперь собрались обсуждать то, как они "разделят расходы на катастрофу и как будут убирать труп". "(Дональд) Трамп, с другой стороны, чувствует себя среди них наиболее комфортно в роли гробовщика, который убирает труп, от которого уже дурно пахнет", - пишет Якынча.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036589325.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c8233357e745cd7004baa50f7b01cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Запад привел Украину к катастрофе и теперь убирает труп, пишут СМИ
Haber7com: выстроившиеся перед Трампом политики привели Украину к катастрофе