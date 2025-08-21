Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/zaes-2036833544.html
На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 21.08.2025
На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:51:00+03:00
2025-08-21T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:446:2848:2048_1920x0_80_0_0_04db510248ee756220a48c40f7fb3072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечено в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250814/magate-2035139718.html
https://ria.ru/20250804/aes-2033200003.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87dfb46a595bac88f19e7ad4de00d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла плановая ротация инспекторов МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской АЭС
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
МАГАТЭ расследует инцидент с пожаром в районе Запорожской АЭС
14 августа, 00:46
Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечено в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
4 августа, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала