https://ria.ru/20250821/zaes-2036833544.html

На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 21.08.2025

На Запорожской АЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ

Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T18:51:00+03:00

2025-08-21T18:51:00+03:00

2025-08-21T18:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

запорожская аэс

магатэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:446:2848:2048_1920x0_80_0_0_04db510248ee756220a48c40f7fb3072.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении. Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечено в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250814/magate-2035139718.html

https://ria.ru/20250804/aes-2033200003.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)