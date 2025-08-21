https://ria.ru/20250821/yug-2036680938.html
Минобороны рассказало о потерях в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 21.08.2025
Минобороны рассказало о потерях в зоне ответственности группировки "Юг"
Украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:11:00+03:00
2025-08-21T12:11:00+03:00
2025-08-21T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250821/udar-2036680174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действия группировки "Юг"