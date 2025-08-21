https://ria.ru/20250821/yug-2036680938.html

Минобороны рассказало о потерях в зоне ответственности группировки "Юг"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.

