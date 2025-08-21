https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036636636.html
В Киевской и Житомирской областях прогремели взрывы
В Киевской и Житомирской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025
В Киевской и Житомирской областях прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в областях была объявлена воздушная тревога. Позднее в ряде районов Киевской области она была отменена. "Киевщина/Житомирщина - взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее в областях была объявлена воздушная тревога. Позднее в ряде районов Киевской области она была отменена.
"Киевщина/Житомирщина - взрывы", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.