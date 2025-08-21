Рейтинг@Mail.ru
На Западной Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 21.08.2025
На Западной Украине прогремели взрывы
На Западной Украине прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T04:53:00+03:00
2025-08-21T04:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
львов
хмельницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов... На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
украина, львов, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

CC BY-SA 3.0 / любком / Луцк
Луцк - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
CC BY-SA 3.0 / любком /
Луцк. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов... На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Одесской области произошел масштабный пожар на объекте ТЭК
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛьвовХмельницкая областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
