На Западной Украине прогремели взрывы
На Западной Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025
На Западной Украине прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов... На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
