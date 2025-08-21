https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036629172.html

На Западной Украине прогремели взрывы

На Западной Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 21.08.2025

На Западной Украине прогремели взрывы

Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T04:53:00+03:00

2025-08-21T04:53:00+03:00

2025-08-21T04:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

львов

хмельницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842245550_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_38f4b27b5f6473ce7c4d6f4e160a4aaf.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."Во Львове были слышны звуки взрывов... В Луцке были слышны звуки взрывов... На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — говорится в сообщениях региональных подразделений телеканала.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250820/pozhar-2036435226.html

украина

львов

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, львов, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф